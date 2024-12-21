Кремль отреагировал на крупную атаку дронов на Казань

Песков: Путину доложили об атаке дронов в Казани
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Владимир Путин поговорил с главой Татарстана после атаки дронов
Владимир Путин поговорил с главой Татарстана после атаки дронов Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских дронов на Казань. Он поговорил с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Путину было доложено об атаке БПЛА на Казань, он регулярно на связи с военными», — сообщил Песков ТАСС. Он уточнил, что Путин также пообщался с Миннихановым.

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Президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских дронов на Казань. Он поговорил с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Путину было доложено об атаке БПЛА на Казань, он регулярно на связи с военными», — сообщил Песков ТАСС. Он уточнил, что Путин также пообщался с Миннихановым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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