В Екатеринбурге 21 декабря три пары сыграли свадьбу прямо на катке в центре города на площади 1905 года. Церемония прошла на официальном открытии ледовой площадки.
Сильный снегопад не испугал екатеринбуржцев, он создал особую атмосферу во время торжественной церемонии. Пары расписались, обменялись кольцами, а после исполнили свой первый семейный танец прямо на льду.
Поздравить молодоженов должен был призер Олимпийских игр Илья Авербух, но в последний момент организаторы сообщили, что он не смог прилететь из-за снегопада. Позже Авербух рассказал, что все же намерен приехать на Урал, но позже.
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