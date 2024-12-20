20 декабря 2024

Екатеринбуржцы сыграли свадьбу прямо на катке в сильнейший снегопад. Видео

На катке на площади 1905 года прошла массовая свадьба
© Служба новостей «URA.RU»
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После росписи пары исполнили свадебный танец Фото:

В Екатеринбурге 21 декабря три пары сыграли свадьбу прямо на катке в центре города на площади 1905 года. Церемония прошла на официальном открытии ледовой площадки.

Сильный снегопад не испугал екатеринбуржцев, он создал особую атмосферу во время торжественной церемонии. Пары расписались, обменялись кольцами, а после исполнили свой первый семейный танец прямо на льду.

Поздравить молодоженов должен был призер Олимпийских игр Илья Авербух, но в последний момент организаторы сообщили, что он не смог прилететь из-за снегопада. Позже Авербух рассказал, что все же намерен приехать на Урал, но позже.

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В Екатеринбурге 21 декабря три пары сыграли свадьбу прямо на катке в центре города на площади 1905 года. Церемония прошла на официальном открытии ледовой площадки. Сильный снегопад не испугал екатеринбуржцев, он создал особую атмосферу во время торжественной церемонии. Пары расписались, обменялись кольцами, а после исполнили свой первый семейный танец прямо на льду. Поздравить молодоженов должен был призер Олимпийских игр Илья Авербух, но в последний момент организаторы сообщили, что он не смог прилететь из-за снегопада. Позже Авербух рассказал, что все же намерен приехать на Урал, но позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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