Развлечения Интересное Екатеринбуржцы сыграли свадьбу прямо на катке в сильнейший снегопад. Видео На катке на площади 1905 года прошла массовая свадьба 21 декабря 2024 в 19:41 Размер текста - 17 + После росписи пары исполнили свадебный танец Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге 21 декабря три пары сыграли свадьбу прямо на катке в центре города на площади 1905 года. Церемония прошла на официальном открытии ледовой площадки. Сильный снегопад не испугал екатеринбуржцев, он создал особую атмосферу во время торжественной церемонии. Пары расписались, обменялись кольцами, а после исполнили свой первый семейный танец прямо на льду. Поздравить молодоженов должен был призер Олимпийских игр Илья Авербух, но в последний момент организаторы сообщили, что он не смог прилететь из-за снегопада. Позже Авербух рассказал, что все же намерен приехать на Урал, но позже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге 21 декабря три пары сыграли свадьбу прямо на катке в центре города на площади 1905 года. Церемония прошла на официальном открытии ледовой площадки. Сильный снегопад не испугал екатеринбуржцев, он создал особую атмосферу во время торжественной церемонии. Пары расписались, обменялись кольцами, а после исполнили свой первый семейный танец прямо на льду. Поздравить молодоженов должен был призер Олимпийских игр Илья Авербух, но в последний момент организаторы сообщили, что он не смог прилететь из-за снегопада. Позже Авербух рассказал, что все же намерен приехать на Урал, но позже. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям