Московский суд отправил в СИЗО экс-замминистра просвещения РФ Дениса Грибова. Он обвиняется в хищении бюджетных средств на сумму в 54 млн рублей. Об этом сообщили в суде.
«Суд 21 декабря удовлетворил ходатайство следствия об избрании Грибову меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении суда. Информацию передает РИА Новости.
Ранее Грибова задержали в московском аэропорту. Он обвиняется в хищении 54 млн рублей, которые собрал, заключая контакты на стажировку педагогов. Денис Грибов был уволен с поста замминистра просвещения РФ в 2024 году.
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