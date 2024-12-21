Суд отправил в СИЗО экс-замминистра просвещения

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Дениса Грибова заключили под стражу за хищение денег
Дениса Грибова заключили под стражу за хищение денег Фото:

Московский суд отправил в СИЗО экс-замминистра просвещения РФ Дениса Грибова. Он обвиняется в хищении бюджетных средств на сумму в 54 млн рублей. Об этом сообщили в суде.

«Суд 21 декабря удовлетворил ходатайство следствия об избрании Грибову меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении суда. Информацию передает РИА Новости.

Ранее Грибова задержали в московском аэропорту. Он обвиняется в хищении 54 млн рублей, которые собрал, заключая контакты на стажировку педагогов. Денис Грибов был уволен с поста замминистра просвещения РФ в 2024 году. 

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Московский суд отправил в СИЗО экс-замминистра просвещения РФ Дениса Грибова. Он обвиняется в хищении бюджетных средств на сумму в 54 млн рублей. Об этом сообщили в суде. «Суд 21 декабря удовлетворил ходатайство следствия об избрании Грибову меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении суда. Информацию передает РИА Новости. Ранее Грибова задержали в московском аэропорту. Он обвиняется в хищении 54 млн рублей, которые собрал, заключая контакты на стажировку педагогов. Денис Грибов был уволен с поста замминистра просвещения РФ в 2024 году. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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