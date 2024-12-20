В Красноуфимске (Свердловская область) на перекрестке улиц Мизерова и Озерной 21 декабря водитель Hyundai Getz не пропустил машину скорой помощи с включенным светом и сиреной, которая перевозила тяжелобольного пациента. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции региона.
«Водитель, управлявший автомобилем Hyundai Getz… не уступил дорогу спецтранспорту — автомобилю скорой медицинской помощи… После столкновения водитель скорой вылетел из салона автомашины, так как не использовал ремень безопасности, а автомобили совершили наезд на стоящие транспортные средства ВАЗ 2124 и Lada Granta», — говорится в telegram-канале ведомства.
В ДТП также пострадали два несовершеннолетних пассажира Hyundai Getz и фельдшер скорой помощи. Всех их с различными травмами доставили в Красноуфимскую районную больницу. Оба водителя в момент ДТП были трезвы, полиция проводит проверку.
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