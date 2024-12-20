20 декабря 2024

В Красноуфимске водитель врезался в машину скорой помощи, есть пострадавшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель не уступил дорогу машине скорой помощи (архивное фото)
Водитель не уступил дорогу машине скорой помощи (архивное фото) Фото:

В Красноуфимске (Свердловская область) на перекрестке улиц Мизерова и Озерной 21 декабря водитель Hyundai Getz не пропустил машину скорой помощи с включенным светом и сиреной, которая перевозила тяжелобольного пациента. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции региона.

«Водитель, управлявший автомобилем Hyundai Getz… не уступил дорогу спецтранспорту — автомобилю скорой медицинской помощи… После столкновения водитель скорой вылетел из салона автомашины, так как не использовал ремень безопасности, а автомобили совершили наезд на стоящие транспортные средства ВАЗ 2124 и Lada Granta», — говорится в telegram-канале ведомства.

В ДТП также пострадали два несовершеннолетних пассажира Hyundai Getz и фельдшер скорой помощи. Всех их с различными травмами доставили в Красноуфимскую районную больницу. Оба водителя в момент ДТП были трезвы, полиция проводит проверку.

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В Красноуфимске (Свердловская область) на перекрестке улиц Мизерова и Озерной 21 декабря водитель Hyundai Getz не пропустил машину скорой помощи с включенным светом и сиреной, которая перевозила тяжелобольного пациента. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции региона. «Водитель, управлявший автомобилем Hyundai Getz… не уступил дорогу спецтранспорту — автомобилю скорой медицинской помощи… После столкновения водитель скорой вылетел из салона автомашины, так как не использовал ремень безопасности, а автомобили совершили наезд на стоящие транспортные средства ВАЗ 2124 и Lada Granta», — говорится в telegram-канале ведомства. В ДТП также пострадали два несовершеннолетних пассажира Hyundai Getz и фельдшер скорой помощи. Всех их с различными травмами доставили в Красноуфимскую районную больницу. Оба водителя в момент ДТП были трезвы, полиция проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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