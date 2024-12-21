В Рыльске уничтожили фугасную боеголовку ракеты HIMARS

21 декабря 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС обезвредили часть ракеты HIMARS в Курской области (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области пиротехники МЧС России нашли боевую часть ракеты HIMARS. Отряд специалистов проводил обследование трех объектов и прилегающей территории в городе Рыльск общей площадью 600 квадратных метров. Об этом сообщается в telegram-канале экстренного ведомства. «Осколочно-фугасная боевая часть ракеты HIMARS вывезена на полигон», — рассказали в МЧС России. Работы по обследованию в регионе продолжаются. Пиротехнический отряд МЧС России остается на месте для дальнейшего обеспечения безопасности. Как сообщало URA.RU ранее, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о погибших и пострадавших при ракетной атаке на Рыльск. Пять человек погибли, 12 получили ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области пиротехники МЧС России нашли боевую часть ракеты HIMARS. Отряд специалистов проводил обследование трех объектов и прилегающей территории в городе Рыльск общей площадью 600 квадратных метров. Об этом сообщается в telegram-канале экстренного ведомства. «Осколочно-фугасная боевая часть ракеты HIMARS вывезена на полигон», — рассказали в МЧС России. Работы по обследованию в регионе продолжаются. Пиротехнический отряд МЧС России остается на месте для дальнейшего обеспечения безопасности. Как сообщало URA.RU ранее, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о погибших и пострадавших при ракетной атаке на Рыльск. Пять человек погибли, 12 получили ранения.