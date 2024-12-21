В Рыльске уничтожили фугасную боеголовку ракеты HIMARS

В Курской области пиротехники МЧС России нашли боевую часть ракеты HIMARS. Отряд специалистов проводил обследование трех объектов и прилегающей территории в городе Рыльск общей площадью 600 квадратных метров. Об этом сообщается в telegram-канале экстренного ведомства.
«Осколочно-фугасная боевая часть ракеты HIMARS вывезена на полигон», — рассказали в МЧС России. Работы по обследованию в регионе продолжаются. Пиротехнический отряд МЧС России остается на месте для дальнейшего обеспечения безопасности.
Как сообщало URA.RU ранее, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о погибших и пострадавших при ракетной атаке на Рыльск. Пять человек погибли, 12 получили ранения.
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