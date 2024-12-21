В Рыльске уничтожили фугасную боеголовку ракеты HIMARS

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Последствия пожара в доме 7 по улице Краснодонская. Курган, последствия пожара, мчс россии, улица краснодонская 7
Сотрудники МЧС обезвредили часть ракеты HIMARS в Курской области (архивное фото) Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области пиротехники МЧС России нашли боевую часть ракеты HIMARS. Отряд специалистов проводил обследование трех объектов и прилегающей территории в городе Рыльск общей площадью 600 квадратных метров. Об этом сообщается в telegram-канале экстренного ведомства.

«Осколочно-фугасная боевая часть ракеты HIMARS вывезена на полигон», — рассказали в МЧС России. Работы по обследованию в регионе продолжаются. Пиротехнический отряд МЧС России остается на месте для дальнейшего обеспечения безопасности.

Как сообщало URA.RU ранее, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о погибших и пострадавших при ракетной атаке на Рыльск. Пять человек погибли, 12 получили ранения.

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В Курской области пиротехники МЧС России нашли боевую часть ракеты HIMARS. Отряд специалистов проводил обследование трех объектов и прилегающей территории в городе Рыльск общей площадью 600 квадратных метров. Об этом сообщается в telegram-канале экстренного ведомства. «Осколочно-фугасная боевая часть ракеты HIMARS вывезена на полигон», — рассказали в МЧС России. Работы по обследованию в регионе продолжаются. Пиротехнический отряд МЧС России остается на месте для дальнейшего обеспечения безопасности. Как сообщало URA.RU ранее, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о погибших и пострадавших при ракетной атаке на Рыльск. Пять человек погибли, 12 получили ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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