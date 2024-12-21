В Петербурге обнаружили чемодан с телом девушки внутри

Тело задушенной 30-летней девушки пролежало в подвале дома №19 по улице Ольги Берггольц в Санкт-Петербурге 12 дней. Труп был спрятан в чемодане. Источники в силовых структурах пояснили, что разбирательство вывело оперативников на след гражданина Узбекистана.
«Сотрудники органов внутренних дел побеседовали с предполагаемым преступником и добились от него признания. Выяснилось, что 9 декабря в ходе ссоры он задушил свою сожительницу, затем положил тело в чемодан и отвез к дому №19 по улице Ольги Берггольц. Затем он спешно покинул Россию», — на свои источники ссылается «Фонтанка».
Оперативники из Узбекистана незамедлительно позвонили своим петербургским коллегам, дав координаты подвала. Тело убитой обнаружили 21 декабря.
В середине ноября правоохранители задержали жителя Нижнего Новгорода по подозрению в убийстве и расчленении своего 86-летнего отца. Мужчина на допросе признал свою вину, передает телеканал 360. А месяцем ранее в Москве поймали местного жителя, который до смерти избил собственную мать. По истечении трех недель, мужчина расчленил тело убитой и закопал в двух ямах, сообщает «Национальная служба новостей».
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