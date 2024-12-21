В Нижневартовске (ХМАО) местный житель купил белый хлеб в одном из сетевых магазинов. Вскрыв упаковку, он обнаружил на выпечке кусок земли и волосы. О неприятной покупке югорчанин рассказал в соцсети.
«Купил хлеб в магазине „Магнит“. Обнаружил землю с какими-то волосами. Безобразие, должно быть стыдно производителю», — возмутился очевидец. Его слова передает telegram-канал «ЧП в Нижневартовске».
Судя по фото упаковки, хлеб изготовлен в пекарне «Колосок» на улице Индустриальной в Нижневартовске. Корреспондент URA.RU отправил запрос собственнику предприятия ИП Капанджян, а также в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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