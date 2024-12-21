21 декабря 2024
20 декабря 2024

Житель ХМАО купил хлеб с землей и волосами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хлеб изготовлен в местной пекарне
Хлеб изготовлен в местной пекарне Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) местный житель купил белый хлеб в одном из сетевых магазинов. Вскрыв упаковку, он обнаружил на выпечке кусок земли и волосы. О неприятной покупке югорчанин рассказал в соцсети.

«Купил хлеб в магазине „Магнит“. Обнаружил землю с какими-то волосами. Безобразие, должно быть стыдно производителю», — возмутился очевидец. Его слова передает telegram-канал «ЧП в Нижневартовске».

Судя по фото упаковки, хлеб изготовлен в пекарне «Колосок» на улице Индустриальной в Нижневартовске. Корреспондент URA.RU отправил запрос собственнику предприятия ИП Капанджян, а также в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

В хлебе покупатель обнаружил кусок земли с чем-то, напоминающим волосы
В хлебе покупатель обнаружил кусок земли с чем-то, напоминающим волосы
Фото:
Судя по кадрам, вартовчанин уже попробовал странный хлеб
Судя по кадрам, вартовчанин уже попробовал странный хлеб
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) местный житель купил белый хлеб в одном из сетевых магазинов. Вскрыв упаковку, он обнаружил на выпечке кусок земли и волосы. О неприятной покупке югорчанин рассказал в соцсети. «Купил хлеб в магазине „Магнит“. Обнаружил землю с какими-то волосами. Безобразие, должно быть стыдно производителю», — возмутился очевидец. Его слова передает telegram-канал «ЧП в Нижневартовске». Судя по фото упаковки, хлеб изготовлен в пекарне «Колосок» на улице Индустриальной в Нижневартовске. Корреспондент URA.RU отправил запрос собственнику предприятия ИП Капанджян, а также в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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