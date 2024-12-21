У российского президента Владимира Путин имеется собственный план победы в спецоперации. Он становится все более четким на фоне снижения поставок вооружения Киеву, отмечают американские журналисты.
«У Путина есть план, как выиграть украинское противостояние. После 34 месяцев „достаточной“ поддержки для защиты Украины администрация [экс-президента США Джо] Байдена оставила Украину в шатком и все более ухудшающемся положении», — указано в публикации New York Post.
Если ситуация кардинально не изменится, президент Украины Владимир Зеленский и его генералы будут вынуждены уступать территории Донбасса и оккупированной Курской области в течение всей предстоящей зимы. Киев ранее официально признал, что проиграет без западной поддержки, передает телеканал 360. Путин в октябре заявлял, что страна готова к продолжению СВО и нацелена решить первостепенные задачи операции, сообщает «Национальная служба новостей».
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