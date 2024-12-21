21 декабря 2024

NYP: у Путина есть свой план победы на СВО

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На Западе предполагают — по плану Владимира Путина, ВСУ будут сдавать занятые территории в течение зимы
На Западе предполагают — по плану Владимира Путина, ВСУ будут сдавать занятые территории в течение зимы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У российского президента Владимира Путин имеется собственный план победы в спецоперации. Он становится все более четким на фоне снижения поставок вооружения Киеву, отмечают американские журналисты.

«У Путина есть план, как выиграть украинское противостояние. После 34 месяцев „достаточной“ поддержки для защиты Украины администрация [экс-президента США Джо] Байдена оставила Украину в шатком и все более ухудшающемся положении», — указано в публикации New York Post.

Если ситуация кардинально не изменится, президент Украины Владимир Зеленский и его генералы будут вынуждены уступать территории Донбасса и оккупированной Курской области в течение всей предстоящей зимы. Киев ранее официально признал, что проиграет без западной поддержки, передает телеканал 360. Путин в октябре заявлял, что страна готова к продолжению СВО и нацелена решить первостепенные задачи операции, сообщает «Национальная служба новостей».

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У российского президента Владимира Путин имеется собственный план победы в спецоперации. Он становится все более четким на фоне снижения поставок вооружения Киеву, отмечают американские журналисты. «У Путина есть план, как выиграть украинское противостояние. После 34 месяцев „достаточной“ поддержки для защиты Украины администрация [экс-президента США Джо] Байдена оставила Украину в шатком и все более ухудшающемся положении», — указано в публикации New York Post. Если ситуация кардинально не изменится, президент Украины Владимир Зеленский и его генералы будут вынуждены уступать территории Донбасса и оккупированной Курской области в течение всей предстоящей зимы. Киев ранее официально признал, что проиграет без западной поддержки, передает телеканал 360. Путин в октябре заявлял, что страна готова к продолжению СВО и нацелена решить первостепенные задачи операции, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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