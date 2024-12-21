Telegraph: британские солдаты тысячами увольняются из армии

22 декабря 2024 в 06:49 Размер текста - 17 +

В британских вооруженных силах наблюдается кризис Фото: Министерство обороны Великобритании Тысячи британских солдат продолжают увольняться из армии, несмотря на значительное повышение зарплат, введенное правительством страны для решения кризиса вооруженных сил. Об этом сообщает издание The Telegraph. «Солдаты покидают вооруженные силы с тревожной скоростью, несмотря на повышение заработной платы летом. Впервые за всю историю в Великобритании на тысячу человек приходится лишь два военнослужащих», — пишет газета. По данным издания, за последний год свыше 15 тысяч человек покинули вооруженные силы. Почти восемь тысяч ушли по собственному желанию. Как сообщало URA.RU ранее, Великобритания намерена направить группу своих военнослужащих на Украину в рамках поддержки международных операций. В настоящий момент 140 человек находятся в Польше, готовые участвовать в конфликте с Россией, если эскалация на Украине распространится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тысячи британских солдат продолжают увольняться из армии, несмотря на значительное повышение зарплат, введенное правительством страны для решения кризиса вооруженных сил. Об этом сообщает издание The Telegraph. «Солдаты покидают вооруженные силы с тревожной скоростью, несмотря на повышение заработной платы летом. Впервые за всю историю в Великобритании на тысячу человек приходится лишь два военнослужащих», — пишет газета. По данным издания, за последний год свыше 15 тысяч человек покинули вооруженные силы. Почти восемь тысяч ушли по собственному желанию. Как сообщало URA.RU ранее, Великобритания намерена направить группу своих военнослужащих на Украину в рамках поддержки международных операций. В настоящий момент 140 человек находятся в Польше, готовые участвовать в конфликте с Россией, если эскалация на Украине распространится.