21 декабря 2024
20 декабря 2024

Депутат Роднина сделала екатеринбургских бойцов амбассадорами школьного спорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Роднина выразила благодарность спортсменам, пожелавшим стать участниками движения школьного спорта
Ирина Роднина выразила благодарность спортсменам, пожелавшим стать участниками движения школьного спорта Фото:

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, возглавляющая Всероссийскую федерацию школьного спорта, заключила соглашение о сотрудничестве с екатеринбургскими спортсменами в Академии единоборств РМК. По итогам встречи с тренерским составом центра и бойцами команды «Архангел Михаил» спортсменов назначили амбассадорами школьного спорта в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе академии.

«Огромное спасибо ребятам, что они вливаются в наше движение, потому что учредителями федерации школьного спорта в нашей стране являются великие спортсмены. Такие как Фетисов, Третьяк, Гуляев, Карелин», — сказала Роднина. По ее словам, невероятно важно, что спортсмены, добившиеся большого результата, приходят к детям и передают свои навыки и знания в будущее.

Визит депутата в Екатеринбург был посвящен направлению школьного спорта. Помимо академии РМК она посетила и губернаторский лицей, где проходил финал чемпионата региона по спортивно-интеллектуальной игре «Россия в деталях». После Роднина оценила несколько ключевых спортивных объектов города.

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Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, возглавляющая Всероссийскую федерацию школьного спорта, заключила соглашение о сотрудничестве с екатеринбургскими спортсменами в Академии единоборств РМК. По итогам встречи с тренерским составом центра и бойцами команды «Архангел Михаил» спортсменов назначили амбассадорами школьного спорта в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе академии. «Огромное спасибо ребятам, что они вливаются в наше движение, потому что учредителями федерации школьного спорта в нашей стране являются великие спортсмены. Такие как Фетисов, Третьяк, Гуляев, Карелин», — сказала Роднина. По ее словам, невероятно важно, что спортсмены, добившиеся большого результата, приходят к детям и передают свои навыки и знания в будущее. Визит депутата в Екатеринбург был посвящен направлению школьного спорта. Помимо академии РМК она посетила и губернаторский лицей, где проходил финал чемпионата региона по спортивно-интеллектуальной игре «Россия в деталях». После Роднина оценила несколько ключевых спортивных объектов города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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