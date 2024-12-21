Трамп допустил, что будет возвращать контроль над Панамским каналом

Избранный президент США Дональд Трамп в сообщении на своей платформе Truth Social потребовал от Панамы снизить тарифы за проход судов через Панамский канал, назвав их «непомерными». Иначе канала вернется под контроль Штатов, сообщила газета Bloomberg.
«Сборы, взимаемые Панамой, смехотворны, особенно учитывая чрезвычайную щедрость, которую США даровали Панаме», — сказал Трамп. Его слова приводятся в материале газеты. Республиканец добавил, что нужно как можно скорее прекратить «полное „обдирание“» Штатов.
Американская сторона является США крупнейшим клиентом Панамского канала, через который проходит около трех четвертей всех грузов ежегодно. Однако проблемы с проходимостью канала усугубляются из-за продолжительной засухи, которая затрудняет перемещение судов между Атлантическим и Тихим океанами.
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