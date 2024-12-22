Стало известно, как Путин проведет новогодние праздники

Глава России Владимир Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике, он не будет отдыхать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент может запланировать все что угодно. Определенные планы, конечно, есть. Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно», — заявил Песков, отметив, что у российского лидера запланирован рабочий график на этот период времени. Информацию передает РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что для новогоднего стола собирается приготовить оливье. Она уточнила, что будет готовить его в больших количествах, чтобы его хватило на несколько дней, передает 360.ru.
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