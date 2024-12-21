Жена Текслера: многие отказываются от корпоративов ради «Снеговиков-добряков». Фото

22 декабря 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Число благотворителей акции с каждым годом растет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске в парке имени Гагарина состоялся масштабный флешмоб со снеговиками. В акции «Снеговики-добряки» принял участие губернатор области Алексей Текслер вместе с женой Ириной. «Волшебником может стать любой человек, кто хочет поделиться добротой своей души, исполнить желание нуждающихся детей. Благодарю всю команду „Снеговиков-добряков“, это большой труд. Многие отказываются от корпоративов в пользу этих замечательных наших новых традиций», — заявила Ирина Текслер. Информацию передает сетевое издание «Губерния — Южный Урал». Губернатор отметил, что детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, очень важно встретить Новый год и получить подарки. «Нет ничего важнее, чтобы дети на Новый год испытывали счастье, и такая возможность у нас есть. Всем низкий поклон, кто участвовал в акции. Спасибо Жене Майоровой за ее замечательную инициативу, которую мы поддерживаем. Счастья, здоровья и, конечно, мы все мечтаем и ждем самую главную Победу. Уверен, что она будет», — сообщил глава региона. Отмечается, что снеговиков лепили целые семьи. В акции также приняли участие трудовые коллективы, а число благотворителей только растет. этом году «снеговики-добряки» исполняют мечты детей, которые борются с тяжелыми заболеваниями. Подарки получили более 600 ребятишек. В добром мероприятии принял участие и губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области В акции участвуют трудовые коллективы Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Губернатор поблагодарил омбудсмена Евгению Майорову (справа) за организацию акции Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в парке имени Гагарина состоялся масштабный флешмоб со снеговиками. В акции «Снеговики-добряки» принял участие губернатор области Алексей Текслер вместе с женой Ириной. «Волшебником может стать любой человек, кто хочет поделиться добротой своей души, исполнить желание нуждающихся детей. Благодарю всю команду „Снеговиков-добряков“, это большой труд. Многие отказываются от корпоративов в пользу этих замечательных наших новых традиций», — заявила Ирина Текслер. Информацию передает сетевое издание «Губерния — Южный Урал». Губернатор отметил, что детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, очень важно встретить Новый год и получить подарки. «Нет ничего важнее, чтобы дети на Новый год испытывали счастье, и такая возможность у нас есть. Всем низкий поклон, кто участвовал в акции. Спасибо Жене Майоровой за ее замечательную инициативу, которую мы поддерживаем. Счастья, здоровья и, конечно, мы все мечтаем и ждем самую главную Победу. Уверен, что она будет», — сообщил глава региона. Отмечается, что снеговиков лепили целые семьи. В акции также приняли участие трудовые коллективы, а число благотворителей только растет. этом году «снеговики-добряки» исполняют мечты детей, которые борются с тяжелыми заболеваниями. Подарки получили более 600 ребятишек.