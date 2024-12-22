На Камчатке найден потерпевший крушение самолет Ан-2: что известно о случившемся

На Камчатке 19 декабря произошло крушение самолета Ан-2, который выполнял коммерческий грузовой рейс по маршруту Мильково — Оссора. На борту находились три человека. Сразу после получения информации о пропаже самолета была организована поисково-спасательная операция. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Что произошло
Во время полета воздушного судна сработал аварийный датчик, после чего связь с самолетом была потеряна. На борту находились три человека: два пилота и один пассажир, а также 800 кг груза.
Поисково-спасательная операция началась немедленно, однако из-за ухудшения погодных условий воздушные поиски были временно приостановлены. Спасатели перешли на поиски с использованием снегоходов в районе, где последний раз был замечен самолет.
Самолет Ан-2, выпущенный в 1988 году и ранее эксплуатировавшийся в Орловской области, с 2017 года принадлежал компании «Лайт Эйр», а последним оператором была ООО «Фаеравиа». Командиром экипажа был Андрей Гордеев, вторым пилотом — Евгений Митасов.
Самолет был найден
Поиски пропавшего самолета Ан-2 закончили спустя три дня, 22 декабря. Воздушное судно было обнаружено с воздуха представителями региональной поисково-спасательной базы, несмотря на сложные погодные условия, связанные с тихоокеанским циклоном. В процессе поисков были задействованы два вертолета Камчатского авиапредприятия и спасатели региональной поисково-спасательной базы. Также наземная группировка спасателей МЧС России и КГКУ «ЦОД» пыталась достичь места крушения в экстремально тяжелых погодных условиях.
Что с экипажем самолета
Экипаж самолета Ан-2 выжил в экстремальных условиях. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницу в Мильково. По словам выживших, они несколько дней грелись под крылом, вырыли яму в снегу и жгли топливо для обогрева.
Члены экипажа отметили, что в момент приземления из-за сильного тумана они не видели местность. Они ели раз в день, чтобы экономить запасы еды, и считают день спасения своим «вторым днем рождения». Особую благодарность они выразили вертолетчикам, которые осуществили их спасение.
В больнице РЕН ТВ сообщили, что у всех троих выявлено переохлаждение, у двух мужчин диагностированы ушибы. Один из пилотов получил закрытую черепно-мозговую травму и ему предстоит операция, у второго — ушиб груди. Всех трех пострадавших госпитализируют для дальнейшего лечения. На борту пропавшего Ан-2 находились: Николай Щеголев — пилот; Андрей Гордеев — второй пилот; Андрей Митасов — пассажир.
Причины крушения самолета Ан-2
Крушение самолета Ан-2 на Камчатке, произошедшее в районе горы Тундровой, было вызвано обледенением. По информации telegram-канала Shot, воздушное судно начало неожиданно терять высоту, что заставило командира самолета Андрея Гордеева принять экстренные меры для минимизации последствий приземления. Пилот, ориентируясь по высотомеру, пытался отвести самолёт от горной местности. В критический момент, находясь на высоте около десяти метров, он потянул штурвал на себя, стремясь смягчить посадку. Однако после приземления и проскальзывания по снегу на 30 метров, Ан-2 не устоял и перевернулся.
Уголовное дело
Следователями Камчатского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В рамках дела следователи и следователи-криминалисты проводят комплекс следственных действий. Основная цель — установление всех обстоятельств происшествия.
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