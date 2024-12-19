Спасатели частично прекратили поиски пропавшего на Камчатке Ан-2

Shot: спасатели прекратили искать с воздуха пропавший на Камчатке Ан-2
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Спасатели продолжили поиски Ан-2 на снегоходах, пишет Shot
Спасатели продолжили поиски Ан-2 на снегоходах, пишет Shot Фото:

Спасатели приостановили воздушные поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2. Это решение было принято из-за ухудшения погодных условий.

«Спасатели прекратили искать с воздуха пропавший на Камчатке Ан-2 из-за погоды», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что сотрудники МЧС начали поиски на снегоходах в районе исчезновения борта, который находился на пути из села Мильково в село Оссора.

На борту пропавшего самолета были три человека — два пилота и один пассажир, а также 800 килограммов груза. Командир Ан-2 Андрей Гордеев, второй пилот Евгений Митасов. Самолет, выпущенный в 1988 году, ранее эксплуатировался в Орловской области, с 2017 года находилось в компании «Лайт Эйр», а последним оператором была ООО «Фаеравиа», передали в telegram-канале.

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Спасатели приостановили воздушные поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2. Это решение было принято из-за ухудшения погодных условий. «Спасатели прекратили искать с воздуха пропавший на Камчатке Ан-2 из-за погоды», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что сотрудники МЧС начали поиски на снегоходах в районе исчезновения борта, который находился на пути из села Мильково в село Оссора. На борту пропавшего самолета были три человека — два пилота и один пассажир, а также 800 килограммов груза. Командир Ан-2 Андрей Гордеев, второй пилот Евгений Митасов. Самолет, выпущенный в 1988 году, ранее эксплуатировался в Орловской области, с 2017 года находилось в компании «Лайт Эйр», а последним оператором была ООО «Фаеравиа», передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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