21 декабря 2024

В центре Екатеринбурга сожгли полицейскую машину, на место прибыло начальство

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , мвд, полиция, правоохранительные органы, правоохранительная деятельность
По словам источника, машина была на балансе у полицейского главка Фото:

В центре Екатеринбурга, на улице Чапаева (рядом со строящейся ледовой ареной), неизвестные сожгли полицейский автомобиль. На место выезжало начальство ГУ МВД по региону. Об этом URA.RU рассказал очевидец и подтвердил источник.

ЧП произошло минувшей ночью. «УАЗ» стоял на парковке возле автосервиса, где был на ремонте. По предварительным данным, два или три человека запустили коктейль Молотова. «Полностью сгорела передняя часть машины», — поделился очевидец.

Другой знакомый с ситуацией собеседник агентства поделился, что машина была на балансе у полицейского главка. «Видимо, этим объясняется личное присутствие [замглавы ГУ МВД Сергея] Ремезкова и [шефа УСБ Василия] Тафинцева», — передал собеседник.

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В центре Екатеринбурга, на улице Чапаева (рядом со строящейся ледовой ареной), неизвестные сожгли полицейский автомобиль. На место выезжало начальство ГУ МВД по региону. Об этом URA.RU рассказал очевидец и подтвердил источник. ЧП произошло минувшей ночью. «УАЗ» стоял на парковке возле автосервиса, где был на ремонте. По предварительным данным, два или три человека запустили коктейль Молотова. «Полностью сгорела передняя часть машины», — поделился очевидец. Другой знакомый с ситуацией собеседник агентства поделился, что машина была на балансе у полицейского главка. «Видимо, этим объясняется личное присутствие [замглавы ГУ МВД Сергея] Ремезкова и [шефа УСБ Василия] Тафинцева», — передал собеседник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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