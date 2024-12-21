В центре Екатеринбурга сожгли полицейскую машину, на место прибыло начальство

22 декабря 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

По словам источника, машина была на балансе у полицейского главка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В центре Екатеринбурга, на улице Чапаева (рядом со строящейся ледовой ареной), неизвестные сожгли полицейский автомобиль. На место выезжало начальство ГУ МВД по региону. Об этом URA.RU рассказал очевидец и подтвердил источник. ЧП произошло минувшей ночью. «УАЗ» стоял на парковке возле автосервиса, где был на ремонте. По предварительным данным, два или три человека запустили коктейль Молотова. «Полностью сгорела передняя часть машины», — поделился очевидец. Другой знакомый с ситуацией собеседник агентства поделился, что машина была на балансе у полицейского главка. «Видимо, этим объясняется личное присутствие [замглавы ГУ МВД Сергея] Ремезкова и [шефа УСБ Василия] Тафинцева», — передал собеседник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга, на улице Чапаева (рядом со строящейся ледовой ареной), неизвестные сожгли полицейский автомобиль. На место выезжало начальство ГУ МВД по региону. Об этом URA.RU рассказал очевидец и подтвердил источник. ЧП произошло минувшей ночью. «УАЗ» стоял на парковке возле автосервиса, где был на ремонте. По предварительным данным, два или три человека запустили коктейль Молотова. «Полностью сгорела передняя часть машины», — поделился очевидец. Другой знакомый с ситуацией собеседник агентства поделился, что машина была на балансе у полицейского главка. «Видимо, этим объясняется личное присутствие [замглавы ГУ МВД Сергея] Ремезкова и [шефа УСБ Василия] Тафинцева», — передал собеседник.