21 декабря 2024

Сколько стоит пермякам создать образ к новогоднему корпоративу

Пермяки готовы потратить 20 тысяч рублей на образ к новогоднему корпоративу
© Служба новостей «URA.RU»
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В некоторых организациях на корпоратив принято приходить в вечернем наряде
В некоторых организациях на корпоратив принято приходить в вечернем наряде Фото:

Жители Перми тщательно продумывают свой праздничный образ на корпоратив. Они готовы потратить на его подготовку в среднем 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в исследовании портала «Авито Товары».

«40% пермяков не планируют тратить на подготовку образа на новогодний корпоратив больше 10 тысяч рублей. Еще 21% опрошенных собираются выделить на его подготовку от 10 до 20 тысяч рублей, а 11% — до 30 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе «Авито Товары».

Что касается выбора образа, 20% жителей Перми предпочитают надевают то, что нравится им самим. 22% респондентов редко участвуют в таких мероприятиях или не знают о дресс-коде, 11% — следуют дресс-коду, установленному организаторами, столько же опрошенных заявили, что их компании постоянно практикуют тематические дресс-коды под идею корпоратива. 7% опрошенных приходят на праздник в деловом костюме или вечернем наряде.

29% респондентов говорят, что собирают новогодний образ из имеющихся вещей, 23% — дополняют его новыми элементами, столько же покупают одежду или аксессуары на тематическую вечеринку, еще столько опрошенных же приобретают новый образ полностью.

Больше всего на подготовку праздничного образа для праздника с коллегами обычно тратит молодежь в возрасте 18-24 лет и 25-34 лет — в среднем суммы составляют около 20 043 рублей и 15 064 рублей соответственно.

Ранее URA.RU рассказывало о том, в Прикамье родители перед главным зимним праздником одевали своих детей в костюмы снежинок, лисичек, зайчиков и волков. Уже подросшие жители региона не планируют тратить на новогодние наряды более 3 тысяч рублей

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Жители Перми тщательно продумывают свой праздничный образ на корпоратив. Они готовы потратить на его подготовку в среднем 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в исследовании портала «Авито Товары». «40% пермяков не планируют тратить на подготовку образа на новогодний корпоратив больше 10 тысяч рублей. Еще 21% опрошенных собираются выделить на его подготовку от 10 до 20 тысяч рублей, а 11% — до 30 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе «Авито Товары». Что касается выбора образа, 20% жителей Перми предпочитают надевают то, что нравится им самим. 22% респондентов редко участвуют в таких мероприятиях или не знают о дресс-коде, 11% — следуют дресс-коду, установленному организаторами, столько же опрошенных заявили, что их компании постоянно практикуют тематические дресс-коды под идею корпоратива. 7% опрошенных приходят на праздник в деловом костюме или вечернем наряде. 29% респондентов говорят, что собирают новогодний образ из имеющихся вещей, 23% — дополняют его новыми элементами, столько же покупают одежду или аксессуары на тематическую вечеринку, еще столько опрошенных же приобретают новый образ полностью. Больше всего на подготовку праздничного образа для праздника с коллегами обычно тратит молодежь в возрасте 18-24 лет и 25-34 лет — в среднем суммы составляют около 20 043 рублей и 15 064 рублей соответственно. Ранее URA.RU рассказывало о том, в Прикамье родители перед главным зимним праздником одевали своих детей в костюмы снежинок, лисичек, зайчиков и волков. Уже подросшие жители региона не планируют тратить на новогодние наряды более 3 тысяч рублей
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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