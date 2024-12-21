Сколько стоит пермякам создать образ к новогоднему корпоративу

Жители Перми тщательно продумывают свой праздничный образ на корпоратив. Они готовы потратить на его подготовку в среднем 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в исследовании портала «Авито Товары».
«40% пермяков не планируют тратить на подготовку образа на новогодний корпоратив больше 10 тысяч рублей. Еще 21% опрошенных собираются выделить на его подготовку от 10 до 20 тысяч рублей, а 11% — до 30 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе «Авито Товары».
Что касается выбора образа, 20% жителей Перми предпочитают надевают то, что нравится им самим. 22% респондентов редко участвуют в таких мероприятиях или не знают о дресс-коде, 11% — следуют дресс-коду, установленному организаторами, столько же опрошенных заявили, что их компании постоянно практикуют тематические дресс-коды под идею корпоратива. 7% опрошенных приходят на праздник в деловом костюме или вечернем наряде.
29% респондентов говорят, что собирают новогодний образ из имеющихся вещей, 23% — дополняют его новыми элементами, столько же покупают одежду или аксессуары на тематическую вечеринку, еще столько опрошенных же приобретают новый образ полностью.
Больше всего на подготовку праздничного образа для праздника с коллегами обычно тратит молодежь в возрасте 18-24 лет и 25-34 лет — в среднем суммы составляют около 20 043 рублей и 15 064 рублей соответственно.
Ранее URA.RU рассказывало о том, в Прикамье родители перед главным зимним праздником одевали своих детей в костюмы снежинок, лисичек, зайчиков и волков. Уже подросшие жители региона не планируют тратить на новогодние наряды более 3 тысяч рублей
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