Снежинки, лисички, зайчики и волки: в какие костюмы одевали пермяков на Новый год

Как правило, в Прикамье родители перед главным зимним праздником одевали своих детей в костюмы снежинок, лисичек, зайчиков и волков. Уже подросшие жители региона не планируют тратить на новогодние наряды более 3 тысяч рублей, указано в исследовании портала «Авито Товары».
«Когда-то на новогоднюю елку девочек одевали в костюмы снежинок (64%), снегурочек (21%) и лисичек (12%). Мальчиков наряжали в зайчиков (35%), волков (15%) и медведей (11%). Полноценный образ каждый год в обязательном порядке покупают 16% респондентов. При этом большинство собирается уложиться в 3 000 рублей», — написано в отчете, который имеется в распоряжении редакции URA.RU.
По данным аналитиков, современные женщины предпочитают отмечать Новый год в эффектном платье, а мужчины — в домашней или повседневной одежде. При этом каждый четвертый опрошенный пермяк собирается дополнить новогодний образ аксессуарами с символикой 2025 года.
Прикамским модникам рекомендуют встречать Новый год в брючных костюмах. Образ подойдет не только мужчинам, но и женщинам. О главных трендах сезона URA.RU рассказала стилист и имиджмейкер Анастасия Баранова.
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