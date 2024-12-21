21 декабря 2024
20 декабря 2024

Снежинки, лисички, зайчики и волки: в какие костюмы одевали пермяков на Новый год

Большинство пермяков не планируют тратить на новогодний наряд более 3 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Для большинства респондентов Новый год по-прежнему остается семейным праздником
Для большинства респондентов Новый год по-прежнему остается семейным праздником Фото:

Как правило, в Прикамье родители перед главным зимним праздником одевали своих детей в костюмы снежинок, лисичек, зайчиков и волков. Уже подросшие жители региона не планируют тратить на новогодние наряды более 3 тысяч рублей, указано в исследовании портала «Авито Товары».

«Когда-то на новогоднюю елку девочек одевали в костюмы снежинок (64%), снегурочек (21%) и лисичек (12%). Мальчиков наряжали в зайчиков (35%), волков (15%) и медведей (11%). Полноценный образ каждый год в обязательном порядке покупают 16% респондентов. При этом большинство собирается уложиться в 3 000 рублей», — написано в отчете, который имеется в распоряжении редакции URA.RU.

По данным аналитиков, современные женщины предпочитают отмечать Новый год в эффектном платье, а мужчины — в домашней или повседневной одежде. При этом каждый четвертый опрошенный пермяк собирается дополнить новогодний образ аксессуарами с символикой 2025 года.

Прикамским модникам рекомендуют встречать Новый год в брючных костюмах. Образ подойдет не только мужчинам, но и женщинам. О главных трендах сезона URA.RU рассказала стилист и имиджмейкер Анастасия Баранова.

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Как правило, в Прикамье родители перед главным зимним праздником одевали своих детей в костюмы снежинок, лисичек, зайчиков и волков. Уже подросшие жители региона не планируют тратить на новогодние наряды более 3 тысяч рублей, указано в исследовании портала «Авито Товары». «Когда-то на новогоднюю елку девочек одевали в костюмы снежинок (64%), снегурочек (21%) и лисичек (12%). Мальчиков наряжали в зайчиков (35%), волков (15%) и медведей (11%). Полноценный образ каждый год в обязательном порядке покупают 16% респондентов. При этом большинство собирается уложиться в 3 000 рублей», — написано в отчете, который имеется в распоряжении редакции URA.RU. По данным аналитиков, современные женщины предпочитают отмечать Новый год в эффектном платье, а мужчины — в домашней или повседневной одежде. При этом каждый четвертый опрошенный пермяк собирается дополнить новогодний образ аксессуарами с символикой 2025 года. Прикамским модникам рекомендуют встречать Новый год в брючных костюмах. Образ подойдет не только мужчинам, но и женщинам. О главных трендах сезона URA.RU рассказала стилист и имиджмейкер Анастасия Баранова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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