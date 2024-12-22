Путин: «Орешник» — это историческое событие

Президент России Владимир Путин назвал разработку ракеты «Орешник» историческим событием в ракетно-космической отрасли. Он подчеркнул уникальность этой разработки, отметив, что аналогов такому виду оружия ранее не существовало.
«„Орешник“ — это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило. Это впервые произошло с таким видом оружия», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Российский лидер упомянул, что принял решение о начале производства и испытаниях ракеты в боевых условиях, следуя мнению специалистов и военных экспертов.
Президент также добавил, что в Министерстве обороны России были разные точки зрения относительно этой ракеты. Однако после обсуждений было решено не только начать производство, но и провести испытания в боевых условиях.
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