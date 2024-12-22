Путин: «Орешник» — это историческое событие

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Путин рассказал, что в МО РФ были разные точки зрения по системе «Орешник»
Путин рассказал, что в МО РФ были разные точки зрения по системе «Орешник» Фото:

Президент России Владимир Путин назвал разработку ракеты «Орешник» историческим событием в ракетно-космической отрасли. Он подчеркнул уникальность этой разработки, отметив, что аналогов такому виду оружия ранее не существовало.

«„Орешник“ — это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило. Это впервые произошло с таким видом оружия», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Российский лидер упомянул, что принял решение о начале производства и испытаниях ракеты в боевых условиях, следуя мнению специалистов и военных экспертов.

Президент также добавил, что в Министерстве обороны России были разные точки зрения относительно этой ракеты. Однако после обсуждений было решено не только начать производство, но и провести испытания в боевых условиях.

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Президент России Владимир Путин назвал разработку ракеты «Орешник» историческим событием в ракетно-космической отрасли. Он подчеркнул уникальность этой разработки, отметив, что аналогов такому виду оружия ранее не существовало. «„Орешник“ — это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило. Это впервые произошло с таким видом оружия», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Российский лидер упомянул, что принял решение о начале производства и испытаниях ракеты в боевых условиях, следуя мнению специалистов и военных экспертов. Президент также добавил, что в Министерстве обороны России были разные точки зрения относительно этой ракеты. Однако после обсуждений было решено не только начать производство, но и провести испытания в боевых условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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