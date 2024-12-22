Пескова поразил вопрос от «нетрадиционного гостя» на «Прямой линии» Путина

Песков заявил, что его шокировал вопрос от Влада Бумаги
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его поразил солидный и умный вопрос блогера Влада Бумаги на «Прямой линии»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его поразил солидный и умный вопрос блогера Влада Бумаги на «Прямой линии» Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его поразил блогер Влад Бумага и его серьезный и умный вопрос главе государства Владимиру Путину на «Прямой линии». Об этом пресс-секретарь рассказал в интервью.

«Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», — сообщил Дмитрий Песков во время интервью журналисту Павлу Зарубину, цитата опубликована в telegram-канале программы «Вести». Песков отметил, что даже посмотрел видео Влада Бумаги, но не понял его популярности и назвал это «поколенческой проблемой».

На прямой линии пресс-секретарь президента РФ, представляя Влада Бумагу, заявил, что на мероприятии присутствует «нетрадиционный гость». «В каком это смысле?» — шуточно уточнил Путин. Блогер сообщил, что его смотрят все дети страны, и исходя из этого попросил у главы государства напутствия, что именно ему следует вкладывать в молодое поколение россиян.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его поразил блогер Влад Бумага и его серьезный и умный вопрос главе государства Владимиру Путину на «Прямой линии». Об этом пресс-секретарь рассказал в интервью. «Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», — сообщил Дмитрий Песков во время интервью журналисту Павлу Зарубину, цитата опубликована в telegram-канале программы «Вести». Песков отметил, что даже посмотрел видео Влада Бумаги, но не понял его популярности и назвал это «поколенческой проблемой». На прямой линии пресс-секретарь президента РФ, представляя Влада Бумагу, заявил, что на мероприятии присутствует «нетрадиционный гость». «В каком это смысле?» — шуточно уточнил Путин. Блогер сообщил, что его смотрят все дети страны, и исходя из этого попросил у главы государства напутствия, что именно ему следует вкладывать в молодое поколение россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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