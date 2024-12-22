Пескова поразил вопрос от «нетрадиционного гостя» на «Прямой линии» Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его поразил блогер Влад Бумага и его серьезный и умный вопрос главе государства Владимиру Путину на «Прямой линии». Об этом пресс-секретарь рассказал в интервью.
«Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», — сообщил Дмитрий Песков во время интервью журналисту Павлу Зарубину, цитата опубликована в telegram-канале программы «Вести». Песков отметил, что даже посмотрел видео Влада Бумаги, но не понял его популярности и назвал это «поколенческой проблемой».
На прямой линии пресс-секретарь президента РФ, представляя Влада Бумагу, заявил, что на мероприятии присутствует «нетрадиционный гость». «В каком это смысле?» — шуточно уточнил Путин. Блогер сообщил, что его смотрят все дети страны, и исходя из этого попросил у главы государства напутствия, что именно ему следует вкладывать в молодое поколение россиян.
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