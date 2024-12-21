Курганский шансонье Жека перенес премьеру песни о погибшей жене

Певец из Кургана Евгений Григорьев (Жека) перенес официальную премьеру песни, которая посвящена его погибшей супруге Лизе, на 2025 год. Об этом шансонье сообщил свои подписчикам.
«Самая важная для меня премьера состоится в начале 2025 года и это будет песня „За все тебя благодарю!“ Знаковая песня, которой я переворачиваю печальную страницу своей жизни», — написал Григорьев в своем telegram-канале. Ранее он обещал, что впервые на широкой публике песня о Лизе прозвучит в декабре.
По информации из открытых источников, супруга Жеки покончила с собой. Тело Елизаветы Крапивиной обнаружили под окнами 12-этажного дома в центре Москвы 21 июля. На момент смерти его жене Елизавете Крапивиной было 37 лет.
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