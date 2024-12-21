21 декабря 2024

Под Курганом пьяный водитель Toyota врезался в автобус, пострадали люди. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На трассе под Курганом легковушка врезалась в автобус
На трассе под Курганом легковушка врезалась в автобус Фото:

В Кетовском округе недалеко от Кургана водитель Toyota Aygo столкнулся с автобусом. Пострадали два пассажира иномарки. Об этом сообщили представители ГАИ в регионе.

«В Кетовском округе вечером 21 декабря нетрезвый водитель Toyota Aygo выехал навстречку и врезался в автобус Kia Granbird, в котором были 15 пассажиров. В ДТП пострадали женщина и подросток, находившиеся в Toyota», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте».

Уточняется, что в иномарке ехали четыре пассажира, из них трое — дети. ГАИ проводит проверку по факту аварии. 

Иномарка врезалась в автобус
Иномарка врезалась в автобус
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кетовском округе недалеко от Кургана водитель Toyota Aygo столкнулся с автобусом. Пострадали два пассажира иномарки. Об этом сообщили представители ГАИ в регионе. «В Кетовском округе вечером 21 декабря нетрезвый водитель Toyota Aygo выехал навстречку и врезался в автобус Kia Granbird, в котором были 15 пассажиров. В ДТП пострадали женщина и подросток, находившиеся в Toyota», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте». Уточняется, что в иномарке ехали четыре пассажира, из них трое — дети. ГАИ проводит проверку по факту аварии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...