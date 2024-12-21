На трассе под Курганом легковушка врезалась в автобус
В Кетовском округе недалеко от Кургана водитель Toyota Aygo столкнулся с автобусом. Пострадали два пассажира иномарки. Об этом сообщили представители ГАИ в регионе.
«В Кетовском округе вечером 21 декабря нетрезвый водитель Toyota Aygo выехал навстречку и врезался в автобус Kia Granbird, в котором были 15 пассажиров. В ДТП пострадали женщина и подросток, находившиеся в Toyota», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте».
Уточняется, что в иномарке ехали четыре пассажира, из них трое — дети. ГАИ проводит проверку по факту аварии.
Иномарка врезалась в автобус
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