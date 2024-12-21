Жительница Березников сыграла в «Поле Чудес»

Жительница Березников Мария Тимашова сыграла в шоу «Поле Чудес» (16+). Программа вышла в эфире Первого канала 20 декабря.
«Раньше праздновали начало санного пути в декабре. Все вопросы будут посвящены этой теме», — в начале игры объявил ведущий Леонид Якубович.
Первой тройке игроков, в которую попала Мария, предстояло угадать, как в Ярославской губернии назывались маленькие сани. Используя сектор «Шанс», она попыталась выиграть автомобиль, выбрав один из трех ключей, но не повезло.
В качестве подарков для ведущего Леонида Якубовича и музея программы она привезла вяленую рыбу, книгу о Строгановской палате и статуэтку солоноса от администрации Березников.
Хотя Мария открыла три буквы, в том числе с помощью сектора «Плюс», она ошиблась, назвав слово «розваленки», тогда как правильный ответ был «розвалешки». После игры она вернулась домой не с пустыми руками: как и другие участники, она получила аэрогриль и кружку с портретом Якубовича.
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