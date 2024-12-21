21 декабря 2024

Жительница Березников сыграла в «Поле Чудес»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жительница Березников привезла подарки Леониду Якубовичу
Жительница Березников привезла подарки Леониду Якубовичу Фото:

Жительница Березников Мария Тимашова сыграла в шоу «Поле Чудес» (16+). Программа вышла в эфире Первого канала 20 декабря. 

«Раньше праздновали начало санного пути в декабре. Все вопросы будут посвящены этой теме», — в начале игры объявил ведущий Леонид Якубович. 

Первой тройке игроков, в которую попала Мария, предстояло угадать, как в Ярославской губернии назывались маленькие сани. Используя сектор «Шанс», она попыталась выиграть автомобиль, выбрав один из трех ключей, но не повезло.

В качестве подарков для ведущего Леонида Якубовича и музея программы она привезла вяленую рыбу, книгу о Строгановской палате и статуэтку солоноса от администрации Березников.

Хотя Мария открыла три буквы, в том числе с помощью сектора «Плюс», она ошиблась, назвав слово «розваленки», тогда как правильный ответ был «розвалешки». После игры она вернулась домой не с пустыми руками: как и другие участники, она получила аэрогриль и кружку с портретом Якубовича.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Березников Мария Тимашова сыграла в шоу «Поле Чудес» (16+). Программа вышла в эфире Первого канала 20 декабря.  «Раньше праздновали начало санного пути в декабре. Все вопросы будут посвящены этой теме», — в начале игры объявил ведущий Леонид Якубович.  Первой тройке игроков, в которую попала Мария, предстояло угадать, как в Ярославской губернии назывались маленькие сани. Используя сектор «Шанс», она попыталась выиграть автомобиль, выбрав один из трех ключей, но не повезло. В качестве подарков для ведущего Леонида Якубовича и музея программы она привезла вяленую рыбу, книгу о Строгановской палате и статуэтку солоноса от администрации Березников. Хотя Мария открыла три буквы, в том числе с помощью сектора «Плюс», она ошиблась, назвав слово «розваленки», тогда как правильный ответ был «розвалешки». После игры она вернулась домой не с пустыми руками: как и другие участники, она получила аэрогриль и кружку с портретом Якубовича.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...