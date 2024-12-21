21 декабря 2024

Ликвидируется юрлицо старейшего мясокомбината Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпуск продукции на мясокомбинате в Перми прекратили в 2019 году
Выпуск продукции на мясокомбинате в Перми прекратили в 2019 году Фото:

Кировский агрохолдинг «Дороничи» ликвидирует ООО «Пермский мясокомбинат» в добровольном порядке. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», такое решение принято на общем собрании участников организации 16 декабря. Ликвидатором общества назначен гендиректор Николай Зайков.

«Собственник закрывшегося мясокомбината ООО „АПХ Дороничи“ ликвидируют компанию ООО „Пермский мясокомбинат“ в добровольном порядке. Ликвидатором назначен генеральный директор Николай Зайков», — сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермский мясокомбинат на улице Дзержинского, 31 — одно из старейших предприятий региона (основано в 1823 году). В 2019 году принадлежавший группе «ПРОДО» «Пермский мясокомбинат» прекратил производственную деятельность. Причина — низкая рентабельность. Основная часть сотрудников предприятия лишилась работы. В 2021 году площадку, где располагался комбинат, приобрел «Агропромхолдинг „Дороничи“. В 2022 году новый собственник реорганизовал ООО „Пермский мясокомбинат“ из АО.

Летом 2021 года промышленная территория бывшего мясокомбината перешла в собственность кировского девелопера «Железно» — застройщик и агрохолдинг имеют одних владельцев. В декабре 2022 года Минимущество заключило соглашение о КРТ с ООО Спецзастройщик «Железно Пермь». На площади 13,8 га, где раньше находился Пермский мясокомбинат, девелопер строит новый жилой район Камаполис. Компания возведет там 135 тыс кв. м жилья. Общие сроки строительства — с 2023 по 2032 года.

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Кировский агрохолдинг «Дороничи» ликвидирует ООО «Пермский мясокомбинат» в добровольном порядке. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», такое решение принято на общем собрании участников организации 16 декабря. Ликвидатором общества назначен гендиректор Николай Зайков. «Собственник закрывшегося мясокомбината ООО „АПХ Дороничи“ ликвидируют компанию ООО „Пермский мясокомбинат“ в добровольном порядке. Ликвидатором назначен генеральный директор Николай Зайков», — сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермский мясокомбинат на улице Дзержинского, 31 — одно из старейших предприятий региона (основано в 1823 году). В 2019 году принадлежавший группе «ПРОДО» «Пермский мясокомбинат» прекратил производственную деятельность. Причина — низкая рентабельность. Основная часть сотрудников предприятия лишилась работы. В 2021 году площадку, где располагался комбинат, приобрел «Агропромхолдинг „Дороничи“. В 2022 году новый собственник реорганизовал ООО „Пермский мясокомбинат“ из АО. Летом 2021 года промышленная территория бывшего мясокомбината перешла в собственность кировского девелопера «Железно» — застройщик и агрохолдинг имеют одних владельцев. В декабре 2022 года Минимущество заключило соглашение о КРТ с ООО Спецзастройщик «Железно Пермь». На площади 13,8 га, где раньше находился Пермский мясокомбинат, девелопер строит новый жилой район Камаполис. Компания возведет там 135 тыс кв. м жилья. Общие сроки строительства — с 2023 по 2032 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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