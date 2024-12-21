В мэрии Кургана раскрыли, почему жители Заозерного остались без катка

Каток не смогли залить в крупном микрорайоне
На улице Алексеева в Заозерном микрорайоне Кургана к новогодним праздникам не будет катка. Об этом сообщили представители мэрии. Горожане просили залить площадку, чтобы дети и взрослые могли развлекать себя в праздники на свежем воздухе.
«Нет технической возможности залить каток на улице Алексеева, 14. Но в Заозерном будет каток у КЦ „Современник“, где можно покататься на коньках», — говорится в ответе на сайте «Обратись».
Ранее в Заозерном микрорайоне у «Современника» началась подготовка новогодней площадки. Здесь будет каток и горки.
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