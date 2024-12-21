21 декабря 2024

В мэрии Кургана раскрыли, почему жители Заозерного остались без катка

Жители улицы Алексеева в Кургане остались без катка из-за технических проблем
© Служба новостей «URA.RU»
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Каток не смогли залить в крупном микрорайоне
Каток не смогли залить в крупном микрорайоне Фото:

На улице Алексеева в Заозерном микрорайоне Кургана к новогодним праздникам не будет катка. Об этом сообщили представители мэрии. Горожане просили залить площадку, чтобы дети и взрослые могли развлекать себя в праздники на свежем воздухе.

«Нет технической возможности залить каток на улице Алексеева, 14. Но в Заозерном будет каток у КЦ „Современник“, где можно покататься на коньках», — говорится в ответе на сайте «Обратись».

Ранее в Заозерном микрорайоне у «Современника» началась подготовка новогодней площадки. Здесь будет каток и горки.

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На улице Алексеева в Заозерном микрорайоне Кургана к новогодним праздникам не будет катка. Об этом сообщили представители мэрии. Горожане просили залить площадку, чтобы дети и взрослые могли развлекать себя в праздники на свежем воздухе. «Нет технической возможности залить каток на улице Алексеева, 14. Но в Заозерном будет каток у КЦ „Современник“, где можно покататься на коньках», — говорится в ответе на сайте «Обратись». Ранее в Заозерном микрорайоне у «Современника» началась подготовка новогодней площадки. Здесь будет каток и горки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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