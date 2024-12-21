Какой будет погода в Свердловской области на Новый год

Свердловчан на Новый год ожидает потепление

22 декабря 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

В ближайшее время крепкие морозы не ожидаются Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области 31 декабря погода будет теплой, но снега ждать не стоит. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр. «Погоду Свердловской области определит дальняя периферия арктического циклона, поэтому на юге области и в Екатеринбурге осадки маловероятны, на севере области — небольшой снег. Ветер западный 3-8 метров в секунду», — говорится в telegram-канале Гидрометцентра. Температура в новогоднюю ночь будет от -5 до -10 градусов, а днем 1 января от -3 до -6 градусов. В ближайшее время крепкие морозы не ожидаются. «Колебания температуры будут происходить на повышенном, в сравнении с нормой, фоне», — отметили синоптики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 31 декабря погода будет теплой, но снега ждать не стоит. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр. «Погоду Свердловской области определит дальняя периферия арктического циклона, поэтому на юге области и в Екатеринбурге осадки маловероятны, на севере области — небольшой снег. Ветер западный 3-8 метров в секунду», — говорится в telegram-канале Гидрометцентра. Температура в новогоднюю ночь будет от -5 до -10 градусов, а днем 1 января от -3 до -6 градусов. В ближайшее время крепкие морозы не ожидаются. «Колебания температуры будут происходить на повышенном, в сравнении с нормой, фоне», — отметили синоптики.