Какой будет погода в Свердловской области на Новый год

В Свердловской области 31 декабря погода будет теплой, но снега ждать не стоит. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.
«Погоду Свердловской области определит дальняя периферия арктического циклона, поэтому на юге области и в Екатеринбурге осадки маловероятны, на севере области — небольшой снег. Ветер западный 3-8 метров в секунду», — говорится в telegram-канале Гидрометцентра.
Температура в новогоднюю ночь будет от -5 до -10 градусов, а днем 1 января от -3 до -6 градусов. В ближайшее время крепкие морозы не ожидаются. «Колебания температуры будут происходить на повышенном, в сравнении с нормой, фоне», — отметили синоптики.
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