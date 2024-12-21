21 декабря 2024

Какой будет погода в Свердловской области на Новый год

Свердловчан на Новый год ожидает потепление
© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшее время крепкие морозы не ожидаются Фото:

В Свердловской области 31 декабря погода будет теплой, но снега ждать не стоит. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.

«Погоду Свердловской области определит дальняя периферия арктического циклона, поэтому на юге области и в Екатеринбурге осадки маловероятны, на севере области — небольшой снег. Ветер западный 3-8 метров в секунду», — говорится в telegram-канале Гидрометцентра.

Температура в новогоднюю ночь будет от -5 до -10 градусов, а днем 1 января от -3 до -6 градусов. В ближайшее время крепкие морозы не ожидаются. «Колебания температуры будут происходить на повышенном, в сравнении с нормой, фоне», — отметили синоптики.

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В Свердловской области 31 декабря погода будет теплой, но снега ждать не стоит. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр. «Погоду Свердловской области определит дальняя периферия арктического циклона, поэтому на юге области и в Екатеринбурге осадки маловероятны, на севере области — небольшой снег. Ветер западный 3-8 метров в секунду», — говорится в telegram-канале Гидрометцентра. Температура в новогоднюю ночь будет от -5 до -10 градусов, а днем 1 января от -3 до -6 градусов. В ближайшее время крепкие морозы не ожидаются. «Колебания температуры будут происходить на повышенном, в сравнении с нормой, фоне», — отметили синоптики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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