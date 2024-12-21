Челябинца жестоко избили из-за замечания владельцу бойцовой собаки

22 декабря 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Обидчиков ищет полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) 21 декабря произошло жестокое нападение на местного жителя двумя неизвестными мужчинами. Как сообщают родственники пострадавшего, магнитогорца подкараулили и избили в подъезде из-за замечания о выгуливании собаки породы ротвейлер без намордника «Было совершено нападение на моего папу двумя мужчинами в возрасте около 30 лет. Они подкараулили его в подъезде и жестоко избили — пинали по голове ногами. За два месяца до случившегося отец сделал этим молодым людям замечание по поводу того, что собака породы ротвейлер выгуливается без намордника. Видимо, их это настолько задело, что они решили „разобраться“ с моим папой подобным образом», — написала дочь пострадавшего в группе «Черное и белое» в соцсети «ВКонтакте». По словам семьи пострадавшего, на данный момент заявление в полицию принято. По данному инциденту проводится проверка. Правоохранительные органы призывают всех, кто обладает какой-либо информацией о нападавших или был свидетелем происшествия, связаться с ними. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) 21 декабря произошло жестокое нападение на местного жителя двумя неизвестными мужчинами. Как сообщают родственники пострадавшего, магнитогорца подкараулили и избили в подъезде из-за замечания о выгуливании собаки породы ротвейлер без намордника «Было совершено нападение на моего папу двумя мужчинами в возрасте около 30 лет. Они подкараулили его в подъезде и жестоко избили — пинали по голове ногами. За два месяца до случившегося отец сделал этим молодым людям замечание по поводу того, что собака породы ротвейлер выгуливается без намордника. Видимо, их это настолько задело, что они решили „разобраться“ с моим папой подобным образом», — написала дочь пострадавшего в группе «Черное и белое» в соцсети «ВКонтакте». По словам семьи пострадавшего, на данный момент заявление в полицию принято. По данному инциденту проводится проверка. Правоохранительные органы призывают всех, кто обладает какой-либо информацией о нападавших или был свидетелем происшествия, связаться с ними.