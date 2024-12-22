Жителя Санкт-Петербурга ждет «модный приговор» за пьяную выходку. Видео

Пьяный петербуржец уснул на горе платьев в женском бутике
© Служба новостей «URA.RU»
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Хозяйка бутика оценила ущерб от действий мужчины в 600 тысяч рублей
Хозяйка бутика оценила ущерб от действий мужчины в 600 тысяч рублей Фото:

Житель Санкт-Петербурга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил погром в Доме моды на Мытнинской набережной, разрушив витрину и повредив товары внутри . Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обнаружили его спящим на женских платьях. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». 

«После удачного корпоратива петербуржец „словил белку“ и решил зайти в женский бутик на Петроградке. В итоге Росгвардия нашла его спящим на горе платьев и осколках витрины», — передает telegram-канал.

Это произошло ночью в модном бутике, расположенном на Мытнинской набережной. 41-летний мужчина, оказавшись в помещении, начал беспорядочно разрушать интерьер: перекидывал вешалки с одеждой, сдвигал мебель. В итоге он упал на колени на дорогостоящие платья, оперся головой о диван и заснул. Сотрудники Росгвардии попытались разбудить его. Петербуржца доставили в Мариинскую больницу, а после — в полицейское участок. Владелица бутика оценила ущерб примерно в 600 тысяч рублей.

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Житель Санкт-Петербурга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил погром в Доме моды на Мытнинской набережной, разрушив витрину и повредив товары внутри . Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обнаружили его спящим на женских платьях. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Мойке».  «После удачного корпоратива петербуржец „словил белку“ и решил зайти в женский бутик на Петроградке. В итоге Росгвардия нашла его спящим на горе платьев и осколках витрины», — передает telegram-канал. Это произошло ночью в модном бутике, расположенном на Мытнинской набережной. 41-летний мужчина, оказавшись в помещении, начал беспорядочно разрушать интерьер: перекидывал вешалки с одеждой, сдвигал мебель. В итоге он упал на колени на дорогостоящие платья, оперся головой о диван и заснул. Сотрудники Росгвардии попытались разбудить его. Петербуржца доставили в Мариинскую больницу, а после — в полицейское участок. Владелица бутика оценила ущерб примерно в 600 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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