21 декабря 2024
20 декабря 2024

В ЯНАО перекрыли главную автомобильную трассу округа

В ЯНАО из-за ДТП перекрыли автотрассу Салехард — Сургут
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за аварии закрыли проезд по трассе Салехард — Сургут
Из-за аварии закрыли проезд по трассе Салехард — Сургут Фото:

В ЯНАО трасса Салехард — Сургут перекрыта из-за аварии. Движение ограничено на 326 километре. Об этом сообщили в администрации города Губкинский.

«Уважаемые губкинцы, в отдел ЕДДС поступила информация о ДТП на 326 км, в районе города Муравленко. В связи с этим временно перекрыта автодорога Салехард — Сургут», — рассказали в telegram-канале мэрии. 

Водителей попросили воздержаться от поездок по трассе в южном направлении. Сроки открытия автодороги не уточняются.  

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО полностью перекрыто движение по трассе между Новым Уренгоем и Коротчаево. Причиной введенных ограничений стал обрыв ЛЭП.

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В ЯНАО трасса Салехард — Сургут перекрыта из-за аварии. Движение ограничено на 326 километре. Об этом сообщили в администрации города Губкинский. «Уважаемые губкинцы, в отдел ЕДДС поступила информация о ДТП на 326 км, в районе города Муравленко. В связи с этим временно перекрыта автодорога Салехард — Сургут», — рассказали в telegram-канале мэрии.  Водителей попросили воздержаться от поездок по трассе в южном направлении. Сроки открытия автодороги не уточняются.   Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО полностью перекрыто движение по трассе между Новым Уренгоем и Коротчаево. Причиной введенных ограничений стал обрыв ЛЭП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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