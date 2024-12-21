В ЯНАО перекрыли главную автомобильную трассу округа

В ЯНАО трасса Салехард — Сургут перекрыта из-за аварии. Движение ограничено на 326 километре. Об этом сообщили в администрации города Губкинский.
«Уважаемые губкинцы, в отдел ЕДДС поступила информация о ДТП на 326 км, в районе города Муравленко. В связи с этим временно перекрыта автодорога Салехард — Сургут», — рассказали в telegram-канале мэрии.
Водителей попросили воздержаться от поездок по трассе в южном направлении. Сроки открытия автодороги не уточняются.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО полностью перекрыто движение по трассе между Новым Уренгоем и Коротчаево. Причиной введенных ограничений стал обрыв ЛЭП.
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