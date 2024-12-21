Курганский омбудсмен Самойлова: как остановить детей, взрывающих петарды

Курганцы часто жалуются, что с наступлением зимы дети начинают пугать жителей взрывами петард. Они сами могут пострадать из-за шалостей, но одними запретами эту ситуацию решить невозможно. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Марина Самойлова.
«Если мальчишки взрывают петарды, когда действует режим тишины, то оштрафовать могут родителей. Также надо проверять ограничения продажи петард по возрасту, соблюдаются ли они в торговле. Можно просто поговорить с родителями по-соседски и решить проблему мирно. Одними запретами ситуацию не решить», — пояснила Самойлова в эфире трансляции на странице регионального ЦУР во «ВКонтакте».
По словам омбудсмена, если родители будут следить за детьми и правильно их воспитывать, то наказывать никого не придется. Но в настоящее время, к сожалению, проблема с детскими шалостями из-за петард не решена, подчеркнула Самойлова.
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