21 декабря 2024

Курганский омбудсмен Самойлова: как остановить детей, взрывающих петарды

Курганский омбудсмен Самойлова: сложно запретить детям взрывать петарды
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети могут пострадать из-за шалостей с петардами
Дети могут пострадать из-за шалостей с петардами Фото:

Курганцы часто жалуются, что с наступлением зимы дети начинают пугать жителей взрывами петард. Они сами могут пострадать из-за шалостей, но одними запретами эту ситуацию решить невозможно. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Марина Самойлова.

«Если мальчишки взрывают петарды, когда действует режим тишины, то оштрафовать могут родителей. Также надо проверять ограничения продажи петард по возрасту, соблюдаются ли они в торговле. Можно просто поговорить с родителями по-соседски и решить проблему мирно. Одними запретами ситуацию не решить», — пояснила Самойлова в эфире трансляции на странице регионального ЦУР во «ВКонтакте».

По словам омбудсмена, если родители будут следить за детьми и правильно их воспитывать, то наказывать никого не придется. Но в настоящее время, к сожалению, проблема с детскими шалостями из-за петард не решена, подчеркнула Самойлова.

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Курганцы часто жалуются, что с наступлением зимы дети начинают пугать жителей взрывами петард. Они сами могут пострадать из-за шалостей, но одними запретами эту ситуацию решить невозможно. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Марина Самойлова. «Если мальчишки взрывают петарды, когда действует режим тишины, то оштрафовать могут родителей. Также надо проверять ограничения продажи петард по возрасту, соблюдаются ли они в торговле. Можно просто поговорить с родителями по-соседски и решить проблему мирно. Одними запретами ситуацию не решить», — пояснила Самойлова в эфире трансляции на странице регионального ЦУР во «ВКонтакте». По словам омбудсмена, если родители будут следить за детьми и правильно их воспитывать, то наказывать никого не придется. Но в настоящее время, к сожалению, проблема с детскими шалостями из-за петард не решена, подчеркнула Самойлова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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