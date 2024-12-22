Сегодня, 22 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт для работы автомобильной трассы А-289. Она соединит Краснодар, Славянск-на-Кубани и Темрюк с дорогой А-290 Новороссийск — Керчь. Что происходило на церемонии открытии автодороги — в фоторепортаже URA.RU.
Новый 120-километровый скоростной участок дороги в Краснодарском крае создаст прямое соединение между трассами «Дон» и «Таврида». Путин подчеркнул, что такая инициатива позволит существенно ускорить перемещение из Краснодарского края в Крым. В церемонии открытия также принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что автомобильная трасса А-289 позволит проехать 2600 километров от Санкт-Петербурга до Симферополя без остановок на светофорах. Он также указал, что новый участок в Санкт-Петербурге является частью национального проекта по развитию дорожной инфраструктуры в агломерации и в будущем войдет в состав второй кольцевой дороги.
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