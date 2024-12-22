Путин открыл новую автодорогу к Крымскому мосту. Фоторепортаж

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Путин заявил, что открытие новой трассы позволит ускорить перемещение из Краснодарского края в Крым
Путин заявил, что открытие новой трассы позволит ускорить перемещение из Краснодарского края в Крым Фото:

Сегодня, 22 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт для работы автомобильной трассы А-289. Она соединит Краснодар, Славянск-на-Кубани и Темрюк с дорогой А-290 Новороссийск — Керчь. Что происходило на церемонии открытии автодороги — в фоторепортаже URA.RU.

Новый 120-километровый скоростной участок дороги в Краснодарском крае создаст прямое соединение между трассами «Дон» и «Таврида». Путин подчеркнул, что такая инициатива позволит существенно ускорить перемещение из Краснодарского края в Крым. В церемонии открытия также принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что автомобильная трасса А-289 позволит проехать 2600 километров от Санкт-Петербурга до Симферополя без остановок на светофорах. Он также указал, что новый участок в Санкт-Петербурге является частью национального проекта по развитию дорожной инфраструктуры в агломерации и в будущем войдет в состав второй кольцевой дороги.

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Сегодня, 22 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт для работы автомобильной трассы А-289. Она соединит Краснодар, Славянск-на-Кубани и Темрюк с дорогой А-290 Новороссийск — Керчь. Что происходило на церемонии открытии автодороги — в фоторепортаже URA.RU. Новый 120-километровый скоростной участок дороги в Краснодарском крае создаст прямое соединение между трассами «Дон» и «Таврида». Путин подчеркнул, что такая инициатива позволит существенно ускорить перемещение из Краснодарского края в Крым. В церемонии открытия также принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что автомобильная трасса А-289 позволит проехать 2600 километров от Санкт-Петербурга до Симферополя без остановок на светофорах. Он также указал, что новый участок в Санкт-Петербурге является частью национального проекта по развитию дорожной инфраструктуры в агломерации и в будущем войдет в состав второй кольцевой дороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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