В России открыли автодорогу «для сезона отпусков»

Путин дал разрешение на открытие новой дороги из Краснодарского края в Крым
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Путин заявил, что открытие новой дороги позволит сократить длительность поездки из Краснодарского края в Крым
Путин заявил, что открытие новой дороги позволит сократить длительность поездки из Краснодарского края в Крым Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал разрешение на открытие автомобильной трассы А-289, соединяющей Краснодар, Славянск-на-Кубани и Темрюк с дорогой А-290 Новороссийск — Керчь. Об этом заявил глава государства на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры.

«Еще один новый объект — это 120-километровый скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае. Он соединит трассу „Дон“ и „Таврида“. Таким образом будет обеспечено бесшовное, бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя. <...> Разрешаю. Поехали», — заявил Путин. Он отметил, что эта мера способствует оптимизации транспортного соединения с Крымским мостом, а также позволит сократить длительность поездок из Краснодарского края в Крым.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин дал разрешение на открытие автомобильной трассы А-289, соединяющей Краснодар, Славянск-на-Кубани и Темрюк с дорогой А-290 Новороссийск — Керчь. Об этом заявил глава государства на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. «Еще один новый объект — это 120-километровый скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае. Он соединит трассу „Дон“ и „Таврида“. Таким образом будет обеспечено бесшовное, бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя. <...> Разрешаю. Поехали», — заявил Путин. Он отметил, что эта мера способствует оптимизации транспортного соединения с Крымским мостом, а также позволит сократить длительность поездок из Краснодарского края в Крым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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