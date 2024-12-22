В России открыли автодорогу «для сезона отпусков»

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал разрешение на открытие автомобильной трассы А-289, соединяющей Краснодар, Славянск-на-Кубани и Темрюк с дорогой А-290 Новороссийск — Керчь. Об этом заявил глава государства на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры.
«Еще один новый объект — это 120-километровый скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае. Он соединит трассу „Дон“ и „Таврида“. Таким образом будет обеспечено бесшовное, бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя. <...> Разрешаю. Поехали», — заявил Путин. Он отметил, что эта мера способствует оптимизации транспортного соединения с Крымским мостом, а также позволит сократить длительность поездок из Краснодарского края в Крым.
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