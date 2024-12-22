Хуснуллин рассказал, зачем в России открыли еще одну дорогу

Хуснуллин: от Петербурга до Симферополя можно проехать без единого светофора
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Новая автомобильная трасса А-289, соединяющая Краснодар, Славянск-на-Кубани и Темрюк с дорогой А-290 Новороссийск — Керчь, позволит доехать от Санкт-Петербурга до Симферополя без единого светофора. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

«Теперь по дороге от Санкт-Петербурга до Симферополя и Севастополя можно проехать 2600 километров без единого светофора», — рассказал Хуснуллин на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. Его слова передает пресс-служба зампреда правительства РФ. 

Хуснуллин также рассказал, что развязка в Санкт-Петербурге является частью нацпроекта по развитию дорог в агломерации. По его словам, новая дорога имеет огромное транспортное значение и перспективно будет частью кольцевой дороги номер два в Санкт-Петербургской агломерации.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил открытие автомобильной дороги А-289. Он подчеркнул, что это решение улучшит транспортную связь с Крымским мостом и обеспечит сокращение времени в пути из Краснодарского края в Крым.

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Новая автомобильная трасса А-289, соединяющая Краснодар, Славянск-на-Кубани и Темрюк с дорогой А-290 Новороссийск — Керчь, позволит доехать от Санкт-Петербурга до Симферополя без единого светофора. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. «Теперь по дороге от Санкт-Петербурга до Симферополя и Севастополя можно проехать 2600 километров без единого светофора», — рассказал Хуснуллин на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. Его слова передает пресс-служба зампреда правительства РФ.  Хуснуллин также рассказал, что развязка в Санкт-Петербурге является частью нацпроекта по развитию дорог в агломерации. По его словам, новая дорога имеет огромное транспортное значение и перспективно будет частью кольцевой дороги номер два в Санкт-Петербургской агломерации. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил открытие автомобильной дороги А-289. Он подчеркнул, что это решение улучшит транспортную связь с Крымским мостом и обеспечит сокращение времени в пути из Краснодарского края в Крым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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