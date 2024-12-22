«Коммерсант»: у бывшего московского полицейского изъяли банный комплекс

По иску Генеральной прокуратуры было изъято имущество у бывшего начальника УВД СВАО полковника Александра Басова, включая несколько квартир, домов и земельных участков, расположенных в Москве и Московской области, а также банный комплекс. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Банный комплекс, загородные дома, участки земли, квартиры и иномарки конфисковали по иску Генпрокуратуры у начальника небольшого отдела экономической безопасности и противодействия коррупции окружной полиции Москвы», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что общая сумма изъятых объектов недвижимости составила свыше 200 миллионов рублей.
С 2001 года Басов служил в органах полиции, последнюю должность он занял в 2021 году. Через год его уволили за нарушение, дискредитирующее честь сотрудника полиции. По обвинению в получении взятки в особо крупном размере, а именно передаче ему четырех миллионов рублей от представителя Московского центра дезинфекции, Басов был приговорен к десяти годам лишения свободы. По данным Генпрокуратуры, с 2006 по 2022 год семья Басова, включая его самого, его жену и родителей, имела доход примерно в 35 миллионов рублей.
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