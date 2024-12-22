Московский полицейский из отдела по борьбе с коррупцией оказался коррупционером: детали скандального дела

По иску Генпрокуратуры было изъято имущество у бывшего начальника небольшого отдела экономической безопасности и противодействия коррупции окружной полиции Москвы полковника Александра Басова. Среди имущества оказались квартиры, дома и земельные участки, а также банный комплекс. Подробности скандального дела — в материале URA.RU.
Объекты конфискации и иск Генпрокуратуры
Целый ряд ценных активов, включая банный комплекс, загородные дома, участки земли, квартиры и автомобили, были конфискованы у Александра Басова, начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции одного из управлений внутренних дел Москвы, сообщает «Коммерсант». Конфискация произошла по иску Генпрокуратуры, поданному первым заместителем генпрокурора России Анатолием Разинкиным.
Факты коррупции и незаконного обогащения
Басов обвиняется в получении взятки размером 4 млн рублей и в нарушении законодательства о противодействии коррупции. Согласно данным расследования, с 2006 по 2022 год суммарный доход его семьи составил более 34 млн рублей, при этом значительная часть доходов была получена нелегально и использовалась для приобретения дорогостоящего имущества на имена родственников.
Скрытие активов через мнимые сделки
После задержания Басова были обнаружены мнимые сделки, направленные на спасение активов от конфискации. Эти сделки включали дарения и продажи недвижимости, зарегистрированные на родственников и доверенных лиц.
Приобретение имущества на имя семьи
На имя супруги Басова были зарегистрированы квартира, автомобиль и земельный участок с домом в элитном поселке. Его отец также стал владельцем нескольких автомобилей и квартиры. Все эти активы были приобретены на деньги, полученные от коррупционной деятельности.
Недвижимость и другие активы
Басовыми было приобретено или построено 15 объектов недвижимости и 5 автомобилей, а также ценные бумаги. Общая стоимость неправомерно полученного имущества составила более 206 млн рублей.
Судебные разбирательства и приговор
Ногинский горсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры, а Мособлсуд подтвердил это решение. Мосгорсуд признал Басова виновным в получении взятки через посредника и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в размере 9,8 млн рублей и лишения права занимать должности на государственной службе сроком на пять лет.
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