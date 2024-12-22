На дороге «Белоярский — Асбест» под Екатеринбургом вечером 22 декабря водитель Peugeot выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Honda. В результате аварии пассажир Honda погиб, а еще три человека пострадали, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель, управлявший автомобилем марки Peugeot, следовал со стороны города Асбест в направлении поселка Белоярский. При невыясненных пока обстоятельствах он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda, который двигался в сторону Асбеста», — говорится в telegram-канале ведомства.
В аварии пострадал 11-летний пассажир и водитель Honda. Еще один пассажир этой машины скончалась во время госпитализации. Также пострадал водитель Peugeot. Ранее он привлекался к административной ответственности 39 раз за нарушения ПДД. Всех участников аварии доставили в больницу. По факту аварии силовики проводят расследование.
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