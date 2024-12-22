22 декабря 2024
21 декабря 2024

Под Екатеринбургом произошла жесткая авария, есть погибшие и пострадавшие. Фото

На дороге между Асбестом и Белоярским произошла смертельная авария
© Служба новостей «URA.RU»
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Органы внутренних дел проводят расследование по факту ДТП
Органы внутренних дел проводят расследование по факту ДТП Фото:

На дороге «Белоярский — Асбест» под Екатеринбургом вечером 22 декабря водитель Peugeot выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Honda. В результате аварии пассажир Honda погиб, а еще три человека пострадали, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель, управлявший автомобилем марки Peugeot, следовал со стороны города Асбест в направлении поселка Белоярский. При невыясненных пока обстоятельствах он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda, который двигался в сторону Асбеста», — говорится в telegram-канале ведомства.

В аварии пострадал 11-летний пассажир и водитель Honda. Еще один пассажир этой машины скончалась во время госпитализации. Также пострадал водитель Peugeot. Ранее он привлекался к административной ответственности 39 раз за нарушения ПДД. Всех участников аварии доставили в больницу. По факту аварии силовики проводят расследование.

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На дороге «Белоярский — Асбест» под Екатеринбургом вечером 22 декабря водитель Peugeot выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Honda. В результате аварии пассажир Honda погиб, а еще три человека пострадали, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. «Водитель, управлявший автомобилем марки Peugeot, следовал со стороны города Асбест в направлении поселка Белоярский. При невыясненных пока обстоятельствах он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda, который двигался в сторону Асбеста», — говорится в telegram-канале ведомства. В аварии пострадал 11-летний пассажир и водитель Honda. Еще один пассажир этой машины скончалась во время госпитализации. Также пострадал водитель Peugeot. Ранее он привлекался к административной ответственности 39 раз за нарушения ПДД. Всех участников аварии доставили в больницу. По факту аварии силовики проводят расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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