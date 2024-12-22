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20 декабря 2024

В Ханты-Мансийском районе открыт очередной автозимник

© Служба новостей «URA.RU»
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По зимней автодороге разрешено движение транспорта массой до пяти тонн
По зимней автодороге разрешено движение транспорта массой до пяти тонн Фото:

В Ханты-Мансийском районе с 21 декабря введена в эксплуатацию зимняя автодорога до села Зенково. Об этом в соцсети сообщила ответственная за строительство зимних дорог компания «Северавтодор».

«С 21 декабря открыто движение по зимнику Р№ — 1007 — с . Зенково, Ханты — Мансийский район», — сообщается в telegram-канале организации. Уточняется, что разрешено движение для автомобилей массой до 5-ти тонн. Также открыта ледовая переправа через реку Неулева.

С 21 декабря в Сургутском районе также была открыта зимняя автодорога Сургут — п. Банный и ледовая переправа через реку Тромъеган. Разрешенная для движения автомобилей масса — до 10-ти тонн.

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В Ханты-Мансийском районе с 21 декабря введена в эксплуатацию зимняя автодорога до села Зенково. Об этом в соцсети сообщила ответственная за строительство зимних дорог компания «Северавтодор». «С 21 декабря открыто движение по зимнику Р№ — 1007 — с . Зенково, Ханты — Мансийский район», — сообщается в telegram-канале организации. Уточняется, что разрешено движение для автомобилей массой до 5-ти тонн. Также открыта ледовая переправа через реку Неулева. С 21 декабря в Сургутском районе также была открыта зимняя автодорога Сургут — п. Банный и ледовая переправа через реку Тромъеган. Разрешенная для движения автомобилей масса — до 10-ти тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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