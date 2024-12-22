В Ханты-Мансийском районе открыт очередной автозимник

В Ханты-Мансийском районе с 21 декабря введена в эксплуатацию зимняя автодорога до села Зенково. Об этом в соцсети сообщила ответственная за строительство зимних дорог компания «Северавтодор».
«С 21 декабря открыто движение по зимнику Р№ — 1007 — с . Зенково, Ханты — Мансийский район», — сообщается в telegram-канале организации. Уточняется, что разрешено движение для автомобилей массой до 5-ти тонн. Также открыта ледовая переправа через реку Неулева.
С 21 декабря в Сургутском районе также была открыта зимняя автодорога Сургут — п. Банный и ледовая переправа через реку Тромъеган. Разрешенная для движения автомобилей масса — до 10-ти тонн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!