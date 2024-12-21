Вблизи Сургута открыт зимник и ледовая переправа

В ХМАО с 21 декабря открыто движение по зимнику между Сургутом и поселком Банный, а также ледовая переправа через реку Тромъеган. Об этом в соцсети сообщила ответственная за строительство зимних дорог компания «Северавтодор».
«С 21 декабря открыто движение по зимнику Сургут — п. Банный, в том числе ледовая переправа через реку Тромъеган», — сообщается в telegram-канале организации. Уточняется, что разрешено движение для автомобилей массой до 10 тонн.
Накануне с 20 декабря также были открыты зимники в Кондинском районе и ледовые переправы через реку Конда. Теперь движение для транспорта массой до 10 тонн разрешено между поселениями Междуреченский и Кондинское, подъезд к селу Ямки и Юмас, а также от Кондинского к деревне Никулино и селу Болчары. До 5 тонн разрешено движение транспорта на зимнике Болчары — Алтай — Кама.
В Югре первый автозимник открылся 1 декабря. Он расположен в Ханты-Мансийском районе от 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск — пгт. Талинка до населенного пункта Белогорье. Проезд разрешен автомобилям с общей массой до 30 тонн.
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