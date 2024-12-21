21 декабря 2024
20 декабря 2024

Вблизи Сургута открыт зимник и ледовая переправа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проезд разрешен для транспорта массой до 10 тонн
Проезд разрешен для транспорта массой до 10 тонн Фото:

В ХМАО с 21 декабря открыто движение по зимнику между Сургутом и поселком Банный, а также ледовая переправа через реку Тромъеган. Об этом в соцсети сообщила ответственная за строительство зимних дорог компания «Северавтодор».

«С 21 декабря открыто движение по зимнику Сургут — п. Банный, в том числе ледовая переправа через реку Тромъеган», — сообщается в telegram-канале организации. Уточняется, что разрешено движение для автомобилей массой до 10 тонн.

Накануне с 20 декабря также были открыты зимники в Кондинском районе и ледовые переправы через реку Конда. Теперь движение для транспорта массой до 10 тонн разрешено между поселениями Междуреченский и Кондинское, подъезд к селу Ямки и Юмас, а также от Кондинского к деревне Никулино и селу Болчары. До 5 тонн разрешено движение транспорта на зимнике Болчары — Алтай — Кама.

В Югре первый автозимник открылся 1 декабря. Он расположен в Ханты-Мансийском районе от 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск — пгт. Талинка до населенного пункта Белогорье. Проезд разрешен автомобилям с общей массой до 30 тонн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО с 21 декабря открыто движение по зимнику между Сургутом и поселком Банный, а также ледовая переправа через реку Тромъеган. Об этом в соцсети сообщила ответственная за строительство зимних дорог компания «Северавтодор». «С 21 декабря открыто движение по зимнику Сургут — п. Банный, в том числе ледовая переправа через реку Тромъеган», — сообщается в telegram-канале организации. Уточняется, что разрешено движение для автомобилей массой до 10 тонн. Накануне с 20 декабря также были открыты зимники в Кондинском районе и ледовые переправы через реку Конда. Теперь движение для транспорта массой до 10 тонн разрешено между поселениями Междуреченский и Кондинское, подъезд к селу Ямки и Юмас, а также от Кондинского к деревне Никулино и селу Болчары. До 5 тонн разрешено движение транспорта на зимнике Болчары — Алтай — Кама. В Югре первый автозимник открылся 1 декабря. Он расположен в Ханты-Мансийском районе от 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск — пгт. Талинка до населенного пункта Белогорье. Проезд разрешен автомобилям с общей массой до 30 тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...