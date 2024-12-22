Озвучены претензии пермской мэрии к управляющей компании Центрального рынка

Cтали известны претензии администрации Перми к управляющей компании Центрального рынка. В результате проверки пермского Департамента земельных отношений оказалось, что земля использовалась не по назначению. Об этом сообщает «Коммерсант Пермь».
«Департамент земельных отношений обратился к ООО из-за нецелевого участка по ул. Борчанинова. В ходе проверки установлено, что на участке площадью 1,44 тыс. кв. м. расположены шиномонтаж, автомастерская и парковка. При этом целевое назначение участка — бытовое обслуживание населения. Администрация требует освободить территорию», — пишет издание.
Ранее стало известно, что мэрия Перми выявила нарушения в использовании участков Центрального рынка. В Арбитражный суд Пермского края поступили иски к ООО «ТК „Центральный“» и владельцу Центральным рынком Ревазу Шенгелии.
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