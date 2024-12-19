19 декабря 2024

Мэрия Перми нашла нарушения в использовании участков Центрального рынка

© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушения заключаются в нецелевом использовании земельных участков пермского рынка
Нарушения заключаются в нецелевом использовании земельных участков пермского рынка Фото:

В Арбитражный суд Пермского края поступили иски к ООО «ТК „Центральный“» и владельцу Центральным рынком Ревазу Шенгелии. В документах сводной судебной картотеки указано — заявителем выступает мэрия Перми.

«Два заявления от 16 декабря адресованы Ревазу Шенгелии. Еще два иска от 13 и 17 декабря направлены в адрес ООО», — на материалы дела ссылается «Коммерсант-Прикамье». К производству пока принята только одна претензия к обществу. Следующее заседание по делу пройдет 11 марта.

По информации пермских властей, городской департамент земельных отношений требует устранить нарушения земельного законодательства, выявленные в рамках муниципального контроля. Речь — о нецелевом использовании земли. 

По словам заместителя главы Центрального рынка Веры Артемихиной, руководство уже знакомо с деталями исковых требований. Она отметила, что содержание — основывается «на текущих рабочих вопросах юридического характера».

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В Арбитражный суд Пермского края поступили иски к ООО «ТК „Центральный“» и владельцу Центральным рынком Ревазу Шенгелии. В документах сводной судебной картотеки указано — заявителем выступает мэрия Перми. «Два заявления от 16 декабря адресованы Ревазу Шенгелии. Еще два иска от 13 и 17 декабря направлены в адрес ООО», — на материалы дела ссылается «Коммерсант-Прикамье». К производству пока принята только одна претензия к обществу. Следующее заседание по делу пройдет 11 марта. По информации пермских властей, городской департамент земельных отношений требует устранить нарушения земельного законодательства, выявленные в рамках муниципального контроля. Речь — о нецелевом использовании земли.  По словам заместителя главы Центрального рынка Веры Артемихиной, руководство уже знакомо с деталями исковых требований. Она отметила, что содержание — основывается «на текущих рабочих вопросах юридического характера».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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