В Арбитражный суд Пермского края поступили иски к ООО «ТК „Центральный“» и владельцу Центральным рынком Ревазу Шенгелии. В документах сводной судебной картотеки указано — заявителем выступает мэрия Перми.
«Два заявления от 16 декабря адресованы Ревазу Шенгелии. Еще два иска от 13 и 17 декабря направлены в адрес ООО», — на материалы дела ссылается «Коммерсант-Прикамье». К производству пока принята только одна претензия к обществу. Следующее заседание по делу пройдет 11 марта.
По информации пермских властей, городской департамент земельных отношений требует устранить нарушения земельного законодательства, выявленные в рамках муниципального контроля. Речь — о нецелевом использовании земли.
По словам заместителя главы Центрального рынка Веры Артемихиной, руководство уже знакомо с деталями исковых требований. Она отметила, что содержание — основывается «на текущих рабочих вопросах юридического характера».
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