22 декабря 2024
21 декабря 2024

Пермский край вошел в топ-5 регионов с максимальной зарплатой курьеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Заработок курьеров вырос в Перми перед Новым годом
Заработок курьеров вырос в Перми перед Новым годом Фото:

Пермский край вошел в пятерку регионов, где курьеры получают максимальную зарплату. Об этом пишет издание «Текст» со ссылкой на исследование «Авито Работа».

«За год средняя предлагаемая зарплата курьеров в Пермском крае увеличилась на 20%. При этом самую большую зарплату предлагают автокурьерам. За последний год сильнее всего (на 44%) вырос заработок пеших курьеров», — пишет издание.

В преддверии Нового года спрос на курьеров в Перми вырос на 190%. Это обусловлено тем, что пермяки массово делегируют доставку подарков специалистам для экономии времени.

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Пермский край вошел в пятерку регионов, где курьеры получают максимальную зарплату. Об этом пишет издание «Текст» со ссылкой на исследование «Авито Работа». «За год средняя предлагаемая зарплата курьеров в Пермском крае увеличилась на 20%. При этом самую большую зарплату предлагают автокурьерам. За последний год сильнее всего (на 44%) вырос заработок пеших курьеров», — пишет издание. В преддверии Нового года спрос на курьеров в Перми вырос на 190%. Это обусловлено тем, что пермяки массово делегируют доставку подарков специалистам для экономии времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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