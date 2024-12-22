Пермский край вошел в топ-5 регионов с максимальной зарплатой курьеров

Заработок курьеров вырос в Перми перед Новым годом
Пермский край вошел в пятерку регионов, где курьеры получают максимальную зарплату. Об этом пишет издание «Текст» со ссылкой на исследование «Авито Работа».
«За год средняя предлагаемая зарплата курьеров в Пермском крае увеличилась на 20%. При этом самую большую зарплату предлагают автокурьерам. За последний год сильнее всего (на 44%) вырос заработок пеших курьеров», — пишет издание.
В преддверии Нового года спрос на курьеров в Перми вырос на 190%. Это обусловлено тем, что пермяки массово делегируют доставку подарков специалистам для экономии времени.
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