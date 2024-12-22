22 декабря 2024

Цены на пиво взлетят в России со следующего года

«Коммерсант»: цены на пиво повысятся в России на 10% с января 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Пиво подорожает примерно на 10%
Пиво подорожает примерно на 10% Фото:

Цены на пиво повысятся в России на 10% с января 2025 года. Производители мотивируют повышение цен ростом стоимости акцизов, ростом инфляции и подорожанием сырья, сообщает «Коммерсант».

«Пиво на полках российских магазинов может подорожать, поскольку производители и дистрибуторы уже предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен в среднем на 10%. Сразу три пивные компании AB InBev Efes, Medovarus, белорусской ООО „Криница-Трейд“, а также дистрибутор „Госселайн Логистикс“ предупредили торговые сети об удорожании продукта», — говорится в сообщении «Коммерсанта».

Ранее URA.RU сообщало, что ученые УрФУ разработали новый метод обогащения пива полезными веществами. Ради этого в напиток добавили экстракт микроводорослей хлореллы. Это повысило антиоксидантную активность напитка, а также улучшило его ароматические и вкусовые характеристики.

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Цены на пиво повысятся в России на 10% с января 2025 года. Производители мотивируют повышение цен ростом стоимости акцизов, ростом инфляции и подорожанием сырья, сообщает «Коммерсант». «Пиво на полках российских магазинов может подорожать, поскольку производители и дистрибуторы уже предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен в среднем на 10%. Сразу три пивные компании AB InBev Efes, Medovarus, белорусской ООО „Криница-Трейд“, а также дистрибутор „Госселайн Логистикс“ предупредили торговые сети об удорожании продукта», — говорится в сообщении «Коммерсанта». Ранее URA.RU сообщало, что ученые УрФУ разработали новый метод обогащения пива полезными веществами. Ради этого в напиток добавили экстракт микроводорослей хлореллы. Это повысило антиоксидантную активность напитка, а также улучшило его ароматические и вкусовые характеристики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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