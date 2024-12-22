22 декабря 2024

AD: Зеленский начал все чаще срываться от отчаяния

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский пытается насолить Владимиру Путину
Зеленский пытается насолить Владимиру Путину Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский стал часто срываться и делать необдуманные заявления из-за чувства безысходности. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico.

«Эти „нервные всплески“ происходят не просто так: катастрофическая ситуация на фронте, приход Дональда Трампа в Белый дом, дефицит иностранной помощи и так далее. Зеленский со сценической нецензурной бранью думает, что он может „насолить“ Владимиру Путину», — цитируют РИА Новости итальянское издание.

Ранее Владимир Зеленский в интервью для газеты Le Parisien сообщил, что у него нет ресурсов для возвращения территорий Донбасса и Крыма. Также, по его словам, западные страны слишком медленно передают обещанную Киеву военную помощь, передает 360.ru.

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Президент Украины Владимир Зеленский стал часто срываться и делать необдуманные заявления из-за чувства безысходности. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico. «Эти „нервные всплески“ происходят не просто так: катастрофическая ситуация на фронте, приход Дональда Трампа в Белый дом, дефицит иностранной помощи и так далее. Зеленский со сценической нецензурной бранью думает, что он может „насолить“ Владимиру Путину», — цитируют РИА Новости итальянское издание. Ранее Владимир Зеленский в интервью для газеты Le Parisien сообщил, что у него нет ресурсов для возвращения территорий Донбасса и Крыма. Также, по его словам, западные страны слишком медленно передают обещанную Киеву военную помощь, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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