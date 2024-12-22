AD: Зеленский начал все чаще срываться от отчаяния

Президент Украины Владимир Зеленский стал часто срываться и делать необдуманные заявления из-за чувства безысходности. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico.
«Эти „нервные всплески“ происходят не просто так: катастрофическая ситуация на фронте, приход Дональда Трампа в Белый дом, дефицит иностранной помощи и так далее. Зеленский со сценической нецензурной бранью думает, что он может „насолить“ Владимиру Путину», — цитируют РИА Новости итальянское издание.
Ранее Владимир Зеленский в интервью для газеты Le Parisien сообщил, что у него нет ресурсов для возвращения территорий Донбасса и Крыма. Также, по его словам, западные страны слишком медленно передают обещанную Киеву военную помощь, передает 360.ru.
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