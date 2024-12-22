22 декабря 2024
21 декабря 2024

Свердловчане массово жалуются на детей, кидающих петарды под ноги

В Камышлове подростки кидают петарды под ноги прохожим
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники кидают петарды под ноги пешеходам на улице
Школьники кидают петарды под ноги пешеходам на улице Фото:

В Камышлове (Свердловская область) местная жительница пожаловалась на толпы детей, взрывающих петарды около машин, домов и проходящих мимо пешеходов. Один из школьников кинул петарду женщине под ноги, рассказала она в соцсетях.

«Взрывают возле машин и даже возле людей! А потом убегают, аж пятки сверкают. Недавно шла на остановку, а рядом мелкие хулиганы баловались этими петардами, но самое страшное, что они подожгли ее и кинули мне в ноги. Слава богу, все обошлось, но это ненормальное поведение», — написала женщина в группе «Инцидент Камышлов» в соцсети «ВКонтакте».

К ее недовольству присоединились и другие местные жители. Например, мужчина с гипертонией написал, что у него могут появиться проблемы со здоровьем из-за брошенной петарды. Другая девушка рассказала, что ее бабушке школьники засунули горящую петарду в пальто, а еще одной местной жительнице школьники бросили ее в коляску.

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В Камышлове (Свердловская область) местная жительница пожаловалась на толпы детей, взрывающих петарды около машин, домов и проходящих мимо пешеходов. Один из школьников кинул петарду женщине под ноги, рассказала она в соцсетях. «Взрывают возле машин и даже возле людей! А потом убегают, аж пятки сверкают. Недавно шла на остановку, а рядом мелкие хулиганы баловались этими петардами, но самое страшное, что они подожгли ее и кинули мне в ноги. Слава богу, все обошлось, но это ненормальное поведение», — написала женщина в группе «Инцидент Камышлов» в соцсети «ВКонтакте». К ее недовольству присоединились и другие местные жители. Например, мужчина с гипертонией написал, что у него могут появиться проблемы со здоровьем из-за брошенной петарды. Другая девушка рассказала, что ее бабушке школьники засунули горящую петарду в пальто, а еще одной местной жительнице школьники бросили ее в коляску.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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