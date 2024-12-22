На новогодние праздники в Челябинске усилят дежурства аварийных служб

На все новогодние праздники в Челябинске будут усилены дежурства аварийных служб. Об этом 23 декабря сообщил главе Челябинска Алексею Лошкину вице-мэр Александр Астахов.
«Для функционирования объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы в праздничные дни будут организованы дежурства сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства. Работа аварийно-диспетчерских служб также будет проводиться усиленными режимами», — отметил Астахов. Кроме того, на этой неделе запланированы совещания по данным вопросам.
Он добавил, что планируется разместить дополнительную информацию с номерами телефонов всех экстренных служб в СМИ и общедомовых чатах. В городе будет составлен график дежурств и в каждый момент времени за ситуацией будет следить определенный ответственный человек.
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