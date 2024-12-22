В Челябинской области составили список, кому проще других искать работу

В Челябинской области в ходе опроса выявили жителей, которым в 2024 году стало искать работу легче, чем другим. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, об удачном в карьерном смысле годе заявили деятели культуры, маркетологи, айтишники, менеджеры и работники гостиниц.
«Самые оптимистичные оценки в вопросе легкости с поиском работы дали „зумеры“. Среди респондентов в возрасте 18-24 лет 37% заявили, что 2024 год был для них точно лучше предыдущего. В профессиональном разрезе более перспективным год оценили представители направлений искусства и развлечений (38% из них), маркетинга и рекламы (37%), информтехнологий, высшего и среднего менеджмента (36%), туризма, ресторанов и гостиниц (34%)», — уточнили URA.RU в HeadHunter.
При этом мнение о том, стал ли 2024 год благоприятнее предыдущего, разделилось. Так, 31% соискателей назвали этот год более удачным, тогда как 30% отметили сложности. Оставшиеся челябинцы либо не заметили изменений (16%), либо затруднились ответить (23%).
Несмотря на активность на рынке труда, лишь 29% челябинцев уверены, что перемены были к лучшему. При этом медики и фармацевты стали самой довольной группой — 52% опрошенных в этих сферах оценили свои новые рабочие места выше прежних. Следом идут строители и специалисты по недвижимости (43%) и айтишники (36%).
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