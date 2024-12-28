Как екатеринбуржцам получить медпомощь в Новый год. Инфографика

Екатеринбургские больницы в новогодние праздники будут работать в штатном режиме

29 декабря 2024 в 08:51 Размер текста - 17 +

Больницы определились с графиком работы в праздники (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге были утверждены графики работы больниц на период новогодних праздников. Травмпункты будут функционировать в обычном режиме. Стационары предоставят экстренную медпомощь, включая стоматологическую, либо по направлению дежурного врача, либо через круглосуточную службу скорой помощи. URA.RU публикует список больниц, которые будут принимать пациентов в каникулы. Городская клиническая больница №40 С 29 декабря по 8 января включительно консультативно-диагностическая поликлиника ГКБ 40 не работает. Последний рабочий день в поликлинике — суббота 28 декабря, и он будет сокращенным до 12 часов дня. Приемы возобновятся с четверга, 9 января, как обычно, только по предварительной записи. Все стационарные отделения в праздничные дни функционируют без изменений. Свердловская областная клиническая больница №1 28 декабря Консультативно-диагностическая поликлиника и Медицинский центр СОКБ №1 будут работать с 7:30 до 17:00. Начиная с 30 декабря и до 8 января учреждение закроется на период традиционных новогодних каникул. В это время стационарное отделение клиники будет функционировать круглосуточно, предоставляя экстренную медицинскую помощь. Плановые госпитализации в указанный период не будут проводиться. Медицинское объединение «Новая больница» Центр медицинских услуг будет открыт 31 декабря с 7:30 до 16:00, 1 января — выходной, 2, 5, 6, 8 января — с 8:00 до 20:00, 3 и 4 января — с 7:30 до 20:00, а 7 января также выходной. Центр иммунопрофилактики не работает 29, 30, 31 декабря и 1, 2 января, а с 3 по 4 января открыт с 9:00 до 17:00. Детская поликлиника откроется 31 декабря с 8:00 до 16:00, 1 января — выходной, 2 января — также с 8:00 до 16:00, а с 3 по 5 и 8 января — с 7:30 до 20:00. Районная поликлиника предоставляет неотложную помощь каждый день с 9:00 до 21:00, а прием терапевта возможен с 8:00 до 15:00, 3 и 4 января — до 20:00. С 9 января все учреждения начнут работу в обычном режиме. Свердловский областной онкологический диспансер Поликлиника ГАУЗ СО «СООД» в Екатеринбурге, расположенная на улице Соболева, 29, будет закрыта с 29 декабря по 1 января и с 7 по 8 января в связи с новогодними и рождественскими праздниками. С 2 по 6 января поликлиника возобновит работу, однако прием пациентов будет осуществляться исключительно по предварительной записи. В указанный период время работы поликлиники будет сокращено до 8:00—15:00. Городская больница №2 им. Миславского В праздничные и выходные дни в период с 29 декабря по 08 января неотложную медицинскую помощь пациентам всех территориальных поликлиник ГБУЗ СО ЦГБ № 2 оказывают сотрудники отделения неотложной помощи в поликлинике по ул. Московской, 2 — каб. 1 (отдельный вход с торца здания) работает ежедневно с 08.00 до 20.00. Терапевтические вопросы (без температуры), выписка льготных рецептов, закрытие больничных листов осуществляется в каб. 41: 30.12.24 — с 08.00 до 20.00; 02.01.25 — с 08.00 до 20.00; 03.01.25 — с 08.00 до 20.00; 04.01.25 — с 08.00 до 14.00; 05.01.25 — с 08.00 до 14.00; 06.01.25 — с 08.00 до 20.00; 07.01.25 — с 08.00 до 20.00; 08.01.25 — с 08.00 до 20.00. Стационарная помощь оказывается в круглосуточном режиме. Травмпункт работает в круглосуточном режиме. ГАУЗ ГБ № 36 «Травматологическая» Прием неотложных и экстренных пациентов в стационаре и в травматологическом пункте № 2 проводится круглосуточно. Плановые пациенты принимаются на стационарное лечение в травматологическое, ортопедическое и нейрохирургическое отделения стационара с понедельника по пятницу с 09:00 до 14:00 часов. Центральная городская больница № 20 Отделение на ул. Косарева, 15 будет работать ежедневно с 9.00 до 16.00. ГАУЗ СО «Детская Городская Поликлиника № 13» Филиалы на Сулимова, Уральской, Комсомольской, Высоцкого и Сибирском Тракте будут открыты для посетителей каждый день с 8 утра до 8 вечера. Отделение на улице Есенина будет работать до 16:00, тогда как отделение на Циолковского закроется на час раньше — в 15:00. Пациенты могут посетить филиалы на Новой и Авиаторов до 19:00 и 15:00 соответственно. Детская городская клиническая больница №11 В период праздников и выходных дней учреждение будет функционировать по измененному графику. Стационарная часть больницы будет работать в режиме 24/7. Амбулаторные услуги будут предоставляться в основном на дому. Обратиться за экстренной медицинской помощью можно будет с 7:30 до 19:00 ежедневно, позвонив в колл-центр по номеру +7(343) 228-59-33. Детская городская клиническая больница №9 Бригады выездной неотложной помощи территориальных поликлиник работают с 08.00 до 22.00. Режим работы отделения неотложной помощи в территориальных поликлиниках: 30.12.2023 — 08.01.2024 с 08.00 до 22.00 поликлиника № 1, 2-е педиатрическое отделение (ул.Бебеля,160). Прием специалистов участковой службы, прием узких специалистов и вакцинация осуществляется по предварительной записи. Центральная городская клиническая больница № 24 Травмпункт, расположенный по адресу Рижский переулок, 16, функционирует в режиме 24/7. Отделения хирургии и терапии также предоставляют свои услуги круглосуточно. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите. Адрес электронной почты для связи — Dzhallatova@ura.ru. Инфографика: URA.RU Инфографика: URA.RU Инфографика: URA.RU Инфографика: URA.RU Инфографика: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге были утверждены графики работы больниц на период новогодних праздников. Травмпункты будут функционировать в обычном режиме. Стационары предоставят экстренную медпомощь, включая стоматологическую, либо по направлению дежурного врача, либо через круглосуточную службу скорой помощи. URA.RU публикует список больниц, которые будут принимать пациентов в каникулы. Городская клиническая больница №40 С 29 декабря по 8 января включительно консультативно-диагностическая поликлиника ГКБ 40 не работает. Последний рабочий день в поликлинике — суббота 28 декабря, и он будет сокращенным до 12 часов дня. Приемы возобновятся с четверга, 9 января, как обычно, только по предварительной записи. Все стационарные отделения в праздничные дни функционируют без изменений. Свердловская областная клиническая больница №1 28 декабря Консультативно-диагностическая поликлиника и Медицинский центр СОКБ №1 будут работать с 7:30 до 17:00. Начиная с 30 декабря и до 8 января учреждение закроется на период традиционных новогодних каникул. В это время стационарное отделение клиники будет функционировать круглосуточно, предоставляя экстренную медицинскую помощь. Плановые госпитализации в указанный период не будут проводиться. Медицинское объединение «Новая больница» Центр медицинских услуг будет открыт 31 декабря с 7:30 до 16:00, 1 января — выходной, 2, 5, 6, 8 января — с 8:00 до 20:00, 3 и 4 января — с 7:30 до 20:00, а 7 января также выходной. Центр иммунопрофилактики не работает 29, 30, 31 декабря и 1, 2 января, а с 3 по 4 января открыт с 9:00 до 17:00. Детская поликлиника откроется 31 декабря с 8:00 до 16:00, 1 января — выходной, 2 января — также с 8:00 до 16:00, а с 3 по 5 и 8 января — с 7:30 до 20:00. Районная поликлиника предоставляет неотложную помощь каждый день с 9:00 до 21:00, а прием терапевта возможен с 8:00 до 15:00, 3 и 4 января — до 20:00. С 9 января все учреждения начнут работу в обычном режиме. Свердловский областной онкологический диспансер Поликлиника ГАУЗ СО «СООД» в Екатеринбурге, расположенная на улице Соболева, 29, будет закрыта с 29 декабря по 1 января и с 7 по 8 января в связи с новогодними и рождественскими праздниками. С 2 по 6 января поликлиника возобновит работу, однако прием пациентов будет осуществляться исключительно по предварительной записи. В указанный период время работы поликлиники будет сокращено до 8:00—15:00. Городская больница №2 им. Миславского В праздничные и выходные дни в период с 29 декабря по 08 января неотложную медицинскую помощь пациентам всех территориальных поликлиник ГБУЗ СО ЦГБ № 2 оказывают сотрудники отделения неотложной помощи в поликлинике по ул. Московской, 2 — каб. 1 (отдельный вход с торца здания) работает ежедневно с 08.00 до 20.00. Терапевтические вопросы (без температуры), выписка льготных рецептов, закрытие больничных листов осуществляется в каб. 41: 30.12.24 — с 08.00 до 20.00; 02.01.25 — с 08.00 до 20.00; 03.01.25 — с 08.00 до 20.00; 04.01.25 — с 08.00 до 14.00; 05.01.25 — с 08.00 до 14.00; 06.01.25 — с 08.00 до 20.00; 07.01.25 — с 08.00 до 20.00; 08.01.25 — с 08.00 до 20.00. Стационарная помощь оказывается в круглосуточном режиме. Травмпункт работает в круглосуточном режиме. ГАУЗ ГБ № 36 «Травматологическая» Прием неотложных и экстренных пациентов в стационаре и в травматологическом пункте № 2 проводится круглосуточно. Плановые пациенты принимаются на стационарное лечение в травматологическое, ортопедическое и нейрохирургическое отделения стационара с понедельника по пятницу с 09:00 до 14:00 часов. Центральная городская больница № 20 Отделение на ул. Косарева, 15 будет работать ежедневно с 9.00 до 16.00. ГАУЗ СО «Детская Городская Поликлиника № 13» Филиалы на Сулимова, Уральской, Комсомольской, Высоцкого и Сибирском Тракте будут открыты для посетителей каждый день с 8 утра до 8 вечера. Отделение на улице Есенина будет работать до 16:00, тогда как отделение на Циолковского закроется на час раньше — в 15:00. Пациенты могут посетить филиалы на Новой и Авиаторов до 19:00 и 15:00 соответственно. Детская городская клиническая больница №11 В период праздников и выходных дней учреждение будет функционировать по измененному графику. Стационарная часть больницы будет работать в режиме 24/7. Амбулаторные услуги будут предоставляться в основном на дому. Обратиться за экстренной медицинской помощью можно будет с 7:30 до 19:00 ежедневно, позвонив в колл-центр по номеру +7(343) 228-59-33. Детская городская клиническая больница №9 Бригады выездной неотложной помощи территориальных поликлиник работают с 08.00 до 22.00. Режим работы отделения неотложной помощи в территориальных поликлиниках: 30.12.2023 — 08.01.2024 с 08.00 до 22.00 поликлиника № 1, 2-е педиатрическое отделение (ул.Бебеля,160). Прием специалистов участковой службы, прием узких специалистов и вакцинация осуществляется по предварительной записи. Центральная городская клиническая больница № 24 Травмпункт, расположенный по адресу Рижский переулок, 16, функционирует в режиме 24/7. Отделения хирургии и терапии также предоставляют свои услуги круглосуточно. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите. Адрес электронной почты для связи — Dzhallatova@ura.ru.