22 декабря 2024

Мэр Челябинска Лошкин представил нового заместителя

Мэр Челябинска Лошкин представил нового заместителя. Видео
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аппаратное совещание в мэрии. Челябинск
Новым замом Лошкина стал Дмитрий Агеев Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании представил нового заместителя по экономике. Им оказался Дмитрий Агеев.

«Новым заместителем главы Челябинска стал Дмитрий Агеев. Он возглавит управление по экономике», — сообщает корреспондент URA.RU.

Агееву 47 лет. Он проходил службу в силовых структурах. С 1999 по 2010 годы служил в налоговых органах, органах налоговой полиции, а также органах внутренних дел по линии экономической безопасности. С 2011 по 2014 годы руководил различными государственными и бюджетными учреждениями Челябинской области.

С августа 2014 года назначен на должность заместителя начальника Главного контрольного управления Челябинской области. С июня 2016 года назначен на должность начальника Главного контрольного управления Челябинской области.

Аппаратное совещание в мэрии. Челябинск
Дмитрий Агеев много лет руководил контролирующими органами
Фото:

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Глава Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании представил нового заместителя по экономике. Им оказался Дмитрий Агеев. «Новым заместителем главы Челябинска стал Дмитрий Агеев. Он возглавит управление по экономике», — сообщает корреспондент URA.RU. Агееву 47 лет. Он проходил службу в силовых структурах. С 1999 по 2010 годы служил в налоговых органах, органах налоговой полиции, а также органах внутренних дел по линии экономической безопасности. С 2011 по 2014 годы руководил различными государственными и бюджетными учреждениями Челябинской области. С августа 2014 года назначен на должность заместителя начальника Главного контрольного управления Челябинской области. С июня 2016 года назначен на должность начальника Главного контрольного управления Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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