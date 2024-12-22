Мэр Челябинска Лошкин представил нового заместителя

Глава Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании представил нового заместителя по экономике. Им оказался Дмитрий Агеев.
«Новым заместителем главы Челябинска стал Дмитрий Агеев. Он возглавит управление по экономике», — сообщает корреспондент URA.RU.
Агееву 47 лет. Он проходил службу в силовых структурах. С 1999 по 2010 годы служил в налоговых органах, органах налоговой полиции, а также органах внутренних дел по линии экономической безопасности. С 2011 по 2014 годы руководил различными государственными и бюджетными учреждениями Челябинской области.
С августа 2014 года назначен на должность заместителя начальника Главного контрольного управления Челябинской области. С июня 2016 года назначен на должность начальника Главного контрольного управления Челябинской области.
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