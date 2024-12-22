22 декабря 2024

«Море крови»: в Екатеринбурге убили мужа и жену

В Екатеринбурге убили мужа и жену
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, преступник, нож, преступление, рука с ножом
Расправа случилась во время пьяного застолья Фото:

Житель Екатеринбурга подозревается в двойном убийстве семейной пары во время пьяного застолья на улице Победы. Мужчина задержан, сообщил URA.RU источник.

«33-летний екатеринбуржец вместе со своей сожительницей пригласили к себе домой семейную пару, отмечали приближающиеся новогодние праздники. Во время застолья между мужчинами случился конфликт. Хозяин схватился за нож, сначала зарезал гостя, а потом его жену. На месте происшествия было море крови», — рассказал собеседник агентства.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ — «Убийство двух или более лиц». Комментарий от свердловского управления СКР ожидается.

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Житель Екатеринбурга подозревается в двойном убийстве семейной пары во время пьяного застолья на улице Победы. Мужчина задержан, сообщил URA.RU источник. «33-летний екатеринбуржец вместе со своей сожительницей пригласили к себе домой семейную пару, отмечали приближающиеся новогодние праздники. Во время застолья между мужчинами случился конфликт. Хозяин схватился за нож, сначала зарезал гостя, а потом его жену. На месте происшествия было море крови», — рассказал собеседник агентства. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ — «Убийство двух или более лиц». Комментарий от свердловского управления СКР ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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