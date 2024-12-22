«Море крови»: в Екатеринбурге убили мужа и жену

В Екатеринбурге убили мужа и жену

23 декабря 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

Расправа случилась во время пьяного застолья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Екатеринбурга подозревается в двойном убийстве семейной пары во время пьяного застолья на улице Победы. Мужчина задержан, сообщил URA.RU источник. «33-летний екатеринбуржец вместе со своей сожительницей пригласили к себе домой семейную пару, отмечали приближающиеся новогодние праздники. Во время застолья между мужчинами случился конфликт. Хозяин схватился за нож, сначала зарезал гостя, а потом его жену. На месте происшествия было море крови», — рассказал собеседник агентства. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ — «Убийство двух или более лиц». Комментарий от свердловского управления СКР ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга подозревается в двойном убийстве семейной пары во время пьяного застолья на улице Победы. Мужчина задержан, сообщил URA.RU источник. «33-летний екатеринбуржец вместе со своей сожительницей пригласили к себе домой семейную пару, отмечали приближающиеся новогодние праздники. Во время застолья между мужчинами случился конфликт. Хозяин схватился за нож, сначала зарезал гостя, а потом его жену. На месте происшествия было море крови», — рассказал собеседник агентства. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ — «Убийство двух или более лиц». Комментарий от свердловского управления СКР ожидается.