22 декабря 2024

Пермский Театр-Театр на детской сцене открывает актерскую школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Преподавать актерское мастерство будут артисты ТТ
Преподавать актерское мастерство будут артисты ТТ Фото:

Школу актерского мастерства открывает пермский академический Театр-Театр. Занятия будут проводиться на новой детской сцене, которая готовится к открытию в «пирамиде» на Крисанова.

«Первые занятия начнутся в феврале на втором этаже „пирамиды“. В программе обучения: уроки актерского мастерства, тренинги по речи и сценическому движению, а также мастер-классы от артистов Театра-Театра», — сообщает ТТ в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее рассказывало URA.RU, ТТ организовал специальную детскую сцену. В отдельном здании будут ставить представления для зрителей до 12 лет. Первыми станут «Алиса в стране чудес» и «Легенда о драконах». 

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Школу актерского мастерства открывает пермский академический Театр-Театр. Занятия будут проводиться на новой детской сцене, которая готовится к открытию в «пирамиде» на Крисанова. «Первые занятия начнутся в феврале на втором этаже „пирамиды“. В программе обучения: уроки актерского мастерства, тренинги по речи и сценическому движению, а также мастер-классы от артистов Театра-Театра», — сообщает ТТ в соцсети «ВКонтакте». Как ранее рассказывало URA.RU, ТТ организовал специальную детскую сцену. В отдельном здании будут ставить представления для зрителей до 12 лет. Первыми станут «Алиса в стране чудес» и «Легенда о драконах». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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