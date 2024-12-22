Пермский Театр-Театр на детской сцене открывает актерскую школу

Школу актерского мастерства открывает пермский академический Театр-Театр. Занятия будут проводиться на новой детской сцене, которая готовится к открытию в «пирамиде» на Крисанова.
«Первые занятия начнутся в феврале на втором этаже „пирамиды“. В программе обучения: уроки актерского мастерства, тренинги по речи и сценическому движению, а также мастер-классы от артистов Театра-Театра», — сообщает ТТ в соцсети «ВКонтакте».
Как ранее рассказывало URA.RU, ТТ организовал специальную детскую сцену. В отдельном здании будут ставить представления для зрителей до 12 лет. Первыми станут «Алиса в стране чудес» и «Легенда о драконах».
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